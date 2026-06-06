Die vorerst letzte Smartphone-Sprechstunde für Senioren findet am 11. Juni im Frankenthaler Mehrgenerationenhaus in der Mahlastraße 35 statt.

Die Hauswirtschaftsgruppe der neunten Klasse der Friedrich-Ebert-Realschule plus leistet am Donnerstag, 11. Juni, von 12 bis 13 Uhr Hilfestellung im Umgang mit internetfähigen Mobiltelefonen. Die Schüler erläutern Senioren im PC-Raum des Mehrgenerationenhauses die Grundeinstellungen des jeweiligen Geräts, helfen beim Erstellen von Kontakten, beim Versenden von Nachrichten und Bildern und zeigen, wie man Apps nutzt. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch wird um eine Anmeldung unter Telefon 06233 3558911 oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de gebeten. Ganz wichtig: Das eigene Smartphone muss mitgebracht werden.