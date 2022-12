Die Hauensteiner Wasgaugarage Debnar, die seit Jahren als Service- und Vertragshändler von Peugeot fungiert, geht einen zunächst kleinen Schritt in eine Verbrenner-freie Zukunft: In dem Autohaus werden die elektrischen Street Scooter der Post gewartet und repariert.

Ein wunderbarer, knackig kalter Winterabend, dazu eine weihnachtliche Lightshow auf Rädern: Die Lichterfahrt der Landwirte im Zweibrücker Land sorgte auch diesmal wieder für Begeisterung.

Touristen, die nach Hinterweidenthal kommen, werden künftig mit höheren Parkgebühren rechnen müssen. Betroffen sind auch Wohnmobilisten.

Der Inflation zum Trotz: Die Menschen spenden immer noch gerne und viel, vor allem an Weihnachten. Zumindest ergab das eine Straßenumfrage im Zweibrücken.

Während vielerorts Spielwarenläden gegen die Konkurrenz im Internet kämpfen, wagt ein Unternehmer in Dahn sogar eine Neueröffnung.

Das Hugo-Ball-Gymnasium in Pirmasens ist in die Jahre gekommen. Die Stadt investiert jetzt kräftig in die Sanierung der Schule.

Ab Januar hat Waldfischbach-Burgalben einen neuen Verbandsbürgermeister. Der macht derzeit ein Praktikum bei seinem Vorgänger.

So kann’s gehen: Weil eine Zweibrückerin sich mit der Schornsteinfegerin anlegte, landete die Sache vorm Rechtsausschuss der Stadt. Der gibt der Schornsteinfegerin Recht.