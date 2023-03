Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Zweibrückerin weigert sich, gefährliche Mängel an ihrer Heizung zu beheben. Also lässt die Stadt das von einer Firma erledigen. Bezahlen will die Frau das nicht. Und erhebt Vorwürfe gegen die Schornsteinfegerin.

Mit dem Streit einer Zweibrückerin mit ihrer Schornsteinfegerin befasste sich der Stadtrechtsausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Bei dem Gremium unter Vorsitz von Rechtsamtsleiterin