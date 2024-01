Eisregen und Schnee hielten am Mittwoch viele Pirmasenser zu Hause fest. Vor allem die Schulen blieben vielerorts verwaist. Die Abiturienten ließen sich allerdings vom unwirtlichen Wetter nicht abhalten: Alle waren morgens pünktlich zu Beginn der Englisch-Prüfung im Klassensaal. Wie Pirmasens mit der Eiseskälte umging...

Vor „Gefahr für Leib und Leben durch schlagartig gefrierenden Regen“ hatte die Feuerwehr die Zweibrücker gewarnt. Die meisten Bürger blieben zuhause. So lief der Tag in Zweibrücken...

Im Zeichen des „Medienzeitalters“ steht das Frühjahrssemester der Volkshochschule (VHS) Pirmasens. In dieser Vortragsreihe beleuchten renommierte Referentinnen und Referenten die Vielfalt der Medien im Jahr 2024.

Zu einem größeren Einsatz musste die Pirmasenser Feuerwehr ausrücken. In der Innenstadt brannte es in einer Wohnung. Hier geht’s zum Artikel und zum Video.

Der eine stand schon als Wilhelm II. als Kaiser Deutschland regierte, der andere hat bereits stolze 80 Jahre auf dem Buckel. Die Rede ist von zwei stolzen Bäumen. Die Stadt Pirmasens rückt ihnen in den nächsten Tagen zu Leibe.

Die Feuerwehren und Schulen liegen Klaus Weber, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, schwer im Magen. Hier müsse investiert werden. Darüber und über eine mögliche AfD-Liste im VG-Rat spricht Weber im Redaktionsgespräch.

Maßweilers katholische Kirche St. Antonius wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. Der dazugehörige Kirchenchor feiert sogar seinen 160. Jahrestag. Dorfhistorie-Experte Heini Semmet erzählt die Geschichte des geistlichen Bauwerkes.

Im Zweibrücker Rathaus haben zwei Fachleute die Arbeit aufgenommen, um zu erkunden, wie man den Klimaschutz in der Stadt voranbringen kann.

Was Handwerker schon länger kennen, wird so langsam auch zum Problem für die Justiz: der Nachwuchsmangel. Deshalb macht das Zweibrücker Oberlandesgericht jetzt Werbung in eigener Sache.

Seine Arbeitgeber sind zufrieden mit ihm: Der elektronische Mitarbeiter Kebob ist weiterhin bei der Sparkasse Südwestpfalz im Einsatz. Und immer noch am Lernen.

Im Tarifkonflikt im Nahverkehrsgewerbe ruft die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag und Freitag die Tarifbeschäftigten der privaten Omnibusbetriebe zum zweitägigen Streik auf.