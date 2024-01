Im Tarifkonflikt im Nahverkehrsgewerbe ruft die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag und Freitag die Tarifbeschäftigten der privaten Omnibusbetriebe ab Donnerstag früh, 3 Uhr, zum zweitägigen Streik auf. Der Ausstand soll mit dem Ende der letzten Schicht am Freitag enden. Erneut wird davon auch die Stadtbus Zweibrücken GmbH betroffen sein, ebenso unter anderem sämtliche Betriebe und Standorte der DB Regiobus Mitte und der Palatina Bus GmbH. Verdi-Sekretär Marco Bärschneider geht davon aus, dass „weite Teile des Landes“ vom Busfahrerstreik erfasst werden. Bereits am Montag hatte die Gewerkschaft zu einem Warnstreik aufgerufen. Allerdings sind die Busse aus den Dörfern nach Zweibrücken und Pirmasens an diesem Tag gefahren, weil deren Fahrer von Verdi nicht zum Streik aufgerufen wurden. Das ist auch diesmal wieder der Fall, die Zweibrücker Überlandbusse fahren also. Auf Nachfrage wollte Bärschneider aber nicht ausschließen, dass auch Unternehmen, die jetzt noch nicht auf der Streikliste stehen, im Verlauf des Arbeitskampfes in die Tarifauseinandersetzung einbezogen werden.