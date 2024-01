Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor „Gefahr für Leib und Leben durch schlagartig gefrierenden Regen“ hatte die Feuerwehr die Zweibrücker gewarnt. Die meisten Bürger blieben zuhause.

Ziemlich menschenleer waren die vereisten Straßen und Gehwege in Zweibrücken am Mittwoch. Viele Zweibrücker verlegten ihren Arbeitsplatz an den heimischen Computer. Homeoffice