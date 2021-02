Wetter-Kapriolen

Während sich die Nordhälfte Deutschlands für den erwarteten starken Schneefall wappnet, war der Himmel im Südwesten am Samstag von Saharastaub eingetrübt. In Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland hingegen wird vor Glatteis am Sonntagmorgen gewarnt.

Das Hochwasser am Rhein soll in den kommenden Tagen Stück für Stück zurückgehen. In Germersheim wurden bereits die Deichwachen eingestellt. Probleme gibt es derweil immer wieder mit Hochwasser-Touristen. Warum das gefährlich sein kann.

2021 ohne Pfingstferien?

Der CDU-Spitzenkandidat für die rheinland-pfälzische Landtagswahl, Christian Baldauf, hält es für überlegenswert, die einwöchigen Pfingstferien ausfallen zu lassen, wenn die Schulen am 15. Februar noch nicht wieder aufgemacht werden.

Erfolgreiches Antwerpen-Debüt

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern kann tatsächlich noch gewinnen. Beim Debüt von Trainer Marco Antwerpen gelang den Roten Teufeln sogar ein Auswärtssieg in Mannheim. Balsam für die FCK-Seele.

Pfälzer Woche bei „Das perfekte Dinner“

Am Freitag ist die pfälzische Woche der Vox-Kochshow „Das perfekte Dinner“ zuende gegangen. Ein Rülzheimer durfte sich über den Gesamtsieg freuen.

Vorbild Zweibrücken

Die Stadt Zweibrücken hat das geschafft, was alle anderen versuchen: Die Inzidenz-Werte der Corona-Infektionen auf ein minimales Level zu reduzieren. Jetzt wollen alle wissen: Was macht Zweibrücken anders?

Kesselhaus auf Pfaff-Gelände verkauft

Zwei Architekten aus Kaiserslautern haben das Kesselhaus auf dem Pfaff-Gelände gekauft. Sie haben Großes damit vor.

Jugendliche mit Schlagstöcken

In Mannheim hat die Polizei bei Kindern und Jugendlichen Messer, Schlagstöcke und eine Machete beschlagnahmt. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie die Gruppe mit Schlagstöcken in Richtung Neckar unterwegs war.