Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit einer Woche führt der Rhein Hochwasser. Zahlreiche Schaulustige pilgern auf die Parkinsel oder an die Uferpromenade um Fotos zu schießen. Einige Spaziergänger betreten auch den Stadtpark. Warum das sehr gefährlich ist und womit die Anrainer am Fluss in den kommenden Tagen rechnen müssen.

Wie ist die aktuelle Lage?

Regenfälle und milde Temperaturen, die andernorts zur Schneeschmelze führen, haben den Rheinwasserstand steigen lassen. Der Flusspegel ist zwischen