Die Roten Teufel gewinnen beim Trainer-Debüt von Marco Antwerpen gegen den SV Waldhof Mannheim und bleiben dem Tabellenkeller fern.

Unterstützt von:



Fans verabschieden Rote Teufel

Froh wieder fit zu sein, die Hoffnung, beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern wieder Spielzeit zu erhalten, wieder Freude am Fußball zu spüren: Am Montag ist Felix Götze, Bruder von Weltmeister Mario Götze, für ein halbes Jahr auf Leihbasis vom Bundesligisten FC Augsburg in die Pfalz gewechselt. Beim Derby am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport, SWR, Liveblog) blieb dem 22-Jährigen aber nur die Zuschauerrolle. Der Defensivspieler fiel kurzfristig mit Adduktorenproblemen aus. „Das scheint ein bisschen eine Familienkrankheit sein“, sagte Götze unter der Woche noch im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Dies eigentlich mit Blick auf Bruder Mario, der beim PSV Eindhoven zuletzt wegen Problemen mit den Adduktoren nur zuschauen konnte.

Am Seehotel Gelterswoog ist der FCK-Tross am Samstag von zahlreichen FCK-Fans auf den Weg nach Mannheim mit reichlich Pyrotechnik verabschiedet worden. Die Anhänger standen Spalier für den Mannschaftsbus. Vor dem Geisterspiel im Carl-Benz-Stadion haben sich weit über 100 Waldhof-Fans vor der Arena versammelt.

Änderungen in der Startelf

Der neue FCK-Trainer Marco Antwerpen hat in der Startelf mehrere Änderungen vorgenommen, so rückten der wiedergenesene Neu-Kapitän Jean Zimmer, Hendrick Zuck, Marius Kleinsorge, Hikmet Ciftci und Tim Rieder in die Anfangsformation. Hendrick Zuck wird links verteidigen, Tim Rieder mit Alexander Winkler im Abwehrzentrum spielen.