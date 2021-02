Da die Pegel am Rhein weiter fallen, sind die Deichwachen im Landkreis Germersheim im Laufe des Samstagvormittag eingestellt worden. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Lediglich Germersheim und Lingenfeld werden ihre Wachen demnach erst am Sonntag beenden. Seit 29. Januar sind die Feuerwehren der Kreisgemeinden im Einsatz, um die Dämme zu überwachen. Den höchsten Pegel erreichte das Hochwasser am 31. Januar bei Maxau. Am dortigen Pegel wurde vor einer Woche ein Wasserstand von 8,51 Metern gemessen.

Katastrophentourismus ist besorgniserregend

Zur Überwachung wurden auch Drohnen eingesetzt. Dabei hat sich laut Kreisfeuerwehrinspekteur Mike Schönlaub gezeigt, dass die Technik hilft, mögliche Gefahren- oder Schwachstellen zu erkennen und die Gesamtsituation besser überblicken zu können. Große Sorgen macht ihm und Landrat Fritz Brechtel allerdings der Katastrophentourismus. „Es ist erschreckendend, wie blauäugig manche Menschen sich und auch ihre Kinder in Gefahr bringen“, moniert Schönlaub. Er und der Landrat appellieren deshalb nochmals an alle, die gesamten Deich- und Überschwemmungsbereiche zu meiden, um sich nicht in Gefahr zu bringen.

VG Rheinauen: Probleme mit Campern und Schaulustigen

