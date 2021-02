„Und wie wollt ihr euer Fleisch?“ Der Freitagabend bei Metzgermeister Frank Neumaier aus Neustadt war nichts für Vegetarier, aber nichtsdestotrotz ein krönender Abschluss der unterhaltsamen Fernsehwoche, in der sich fünf Hobbyköche aus der Pfalz für „Das Perfekte Dinner“ der Vox-Serie trafen. Am Ende des Abends konnte sich Daniel Fischer aus Rülzheim einen Traum erfüllen: „Endlich mal eine Kochshow gewinnen“. Mit 36 von 40 möglichen Punkten hatten ihn seine Mitbewerber zum Sieger gekürt. „Das war ein Spitzenmenü“, lobt Frank, der mit 31 Punkten auf dem dritten Platz landete. Auch die Jüngste in der Runde, Janina Klein, freute sich für den Gewinner: „Ich gönne es ihm sehr.“ Sie selbst landete auf dem vorletzten Platz, noch vor Yogalehrerin Yamuna Mohl aus Landau. Dennis Stöckl belegte mit seinen Kochkünsten den zweiten Platz und lobte die gesamte Pfälzer Runde: „ Die Stimmung war mega!“ Und was sagt Daniel zu seinem Sieg? „Ich fühl mich grad ein bisschen fertig“, gibt der 35-Jährige zu.

Was die Pfälzer beim „Perfekten Dinner“ zaubern