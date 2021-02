Kälteeinbruch, Corona-Maßnahmen, rätselhafter Leichenfund.

Minus 15 Grad möglich

Seit Tagen sagen Meteorologen auch für Rheinland-Pfalz Temperaturen im zweistelligen Minusbereich voraus, insbesondere für die Nächte. Die Pfalz war davon bislang weniger betroffen. Warum sich das in der Nacht auf Donnerstag ändert. Das Winter-Wetter legt zunehmend auch den hiesigen Verkehr lahm – so etwa am Mittwoch in der Südpfalz.

Schnelltests für Lehrer und Lehrerinnen in Rheinland-Pfalz

Lehrerinnen und Lehrer an Schulen in Rheinland-Pfalz können jetzt jederzeit einen Corona-Schnelltest erhalten. Die Frage, wann die Schulen wieder öffnen können, wurde am Mittwochabend bei dem Bund- und Länder-Treffen zur Ländersache erklärt.

Getötete Ungarin

Die Identität der getöteten Frau in Kaiserslautern ist zwar geklärt, aber der Polizei fehlt noch der entscheidende Hinweis. Sie bittet um Mithilfe.

Polizei vermutet Tötungsdelikt

Ein 64-jähriger Mann ist tot in seiner Werkstatt im Rhein-Pfalz-Kreis aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Kita-Betrieb im Ausnahmezustand

Wie kann ein Kita-Regelbetrieb bei dringendem Bedarf in Pandemiezeiten funktionieren? Erzieherinnen berichten aus ihrem Kita-Alltag in Frankenthal.

Mannheim verbannt Autos

Die Stadt Mannheim will ab dem Sommer bestimmte Straßen in der Innenstadt für den Autoverkehr sperren.

Landwirt-Proteste erfolglos

Trotz der Proteste der Landwirte mit Traktor-Paraden hat das Bundeskabinett am Mittwoch ein umstrittenes Gesetz verabschiedet.