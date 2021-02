Ein 64-jähriger Mann ist am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr tot in einer Werkstatt im Rhein-Pfalz-Kreis gefunden worden. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal handelt es sich um den Inhaber der Werkstatt. Sie gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die Obduktion des 64-Jährigen ergab ein zentrales Regulationsversagen als Todesursache. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“ würden derzeit keine weiteren Informationen veröffentlicht. Die Staatsanwaltschaft hat auf Nachfrage selbst die Auskunft verweigert, wo im Rhein-Pfalz-Kreis sich das Geschehen ereignete.