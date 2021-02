Mehr Platz zum Flanieren, zum Verweilen und für Begegnungen: Zur Belebung der Fußgängerzone und zur Stärkung des Handels soll die Verkehrsführung in der Mannheimer Innenstadt voraussichtlich ab den Sommerferien geändert werden. Die neuen Wege gelten dann für zwölf Monate, wie es aus dem Rathaus heißt. Die neue Verkehrsführung sieht laut Stadt eine Unterbrechung der Kunststraße und Fressgasse in Höhe der Breiten Straße beziehungsweise der Kurpfalzstraße vor sowie in der Marktstraße in Höhe der verlängerten Planken. „Damit wird die Innenstadt vom Kfz-Durchgangsverkehr entlastet. Geschäfte und Gastronomie sind nach wie vor von allen Seiten mit dem Auto zu erreichen – und sowieso mit dem Rad oder dem öffentlichen Nahverkehr“, sagt Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD).