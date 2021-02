Impfung bettlägeriger Menschen

Ab 1. März sollen in Rheinland-Pfalz bettlägerige Menschen über 80 Jahre zu Hause gegen das Coronavirus geimpft werden. In der Pilotphase sammeln vier Hausarztpraxen Erfahrungen, darunter eine Praxis aus der Pfalz.

Wetter und Verkehr

Das Wetter und der Straßenverkehr, das war im Februar bislang keine Liebesgeschichte. Am Freitag wurde nun bekannt, dass die A65 in der Südpfalz für Sanierungsarbeiten aufgrund von Frost- und Witterungsschäden teilgesperrt werden muss. Auch am Freitag führten Unfälle wieder zu Staus und Sperrungen in der Pfalz, so etwa auf der A6 bei Homburg und der B10 bei Annweiler. Die Autobahn West GmbH hat beobachtet, dass vor allem der Lastwagen-Verkehr oft unzureichend auf das Winterwetter vorbereitet ist.

Hotelier öffnet für Obdachlose

Gefährlich wird das kalte Wetter auch für Obdachlose. In Kaiserslautern hat ein Hotelier deshalb seine Häuser für Wohnungslose geöffnet.

Fragen an Christian Baldauf

Die Spitzenkandidaten der im rheinland-pfälzischen Landtag vertretenen Parteien sind demnächst zu Gast bei der RHEINPFALZ und die Leser können ihre Fragen beisteuern. Am 26. Februar ist Christian Baldauf (CDU) an der Reihe.

Zurück in die Klasse

Nach Fasnacht sollen die Grundschüler wieder in ihre Klassenzimmer zurückkehren. Landeselternsprecher Reiner Schladweiler kritisiert, dass dafür noch längst nicht alle Voraussetzungen erfüllt seien.

Katholiken protestieren gegen Sparpläne

In Pirmasens soll eine Bildungsstätte schließen. Gegen diesen Sparplan der Diözese Speyer bildet sich ein breiter Protest in der Südwestpfalz.

Spaziergänger bricht durch Eisfläche

Die Behörden warnen derzeit vielerorts davor, zugefrorene Eisflächen zu betreten. Eine Warnung, die ein Spaziergänger in Mannheim offenbar ignoriert hatte und in einen Nebenarm des Rheins stürzte.

Fasnachts-Autokorso endet im Krankenhaus

Bei einem Fastnachts-Autokorso im Kreis Bernkastel-Wittlich ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Er war im Kofferraum mitgefahren.