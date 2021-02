55.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls am Donnerstagabend auf der B 10 bei Queichhambach, in den fünf Fahrzeuge verwickelt waren. Der Unfall passierte laut Polizei gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Pirmasens. Eine 67-jährige Autofahrerin war auf Höhe von Queichhambach aufgrund von Schneematsch an ihren Schuhen vom Gaspedal abgerutscht und verwechselte anschließend Gas und Bremse. Sie verursachte dadurch eine Vollbremsung, woraufhin vier nachfolgende Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen konnten und zusammenprallten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Pirmasens voll gesperrt werden.