Die Mannheimer Feuerwehr hat am Freitagvormittag einen Mann aus einem Nebenarm des Rheins in Höhe der Reißinsel gerettet. Laut Polizei war der Spaziergänger gegen 10 Uhr im Überschwemmungsgebiet am Ende der Schwarzwaldstraße durch eine Eisfläche gebrochen. Er steckte bis zur Hüfte im Wasser. Nach seiner Bergung wurde mit Verdacht auf Unterkühlung vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Polizei und Stadtverwaltung Mannheim machen darauf aufmerksam, dass das Betreten und Eislaufen auf gefrorenen städtischen Wasserflächen generell untersagt ist. Hintergrund dafür sei, dass die für ein gefahrloses Betreten und Befahren der Eisfläche notwendige Eisdicke nicht garantiert ist. Dies gilt auch für temporär gefrorene Flächen.