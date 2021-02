Die Spitzenkandidaten der im rheinland-pfälzischen Landtag vertretenen Parteien sind demnächst zu Gast bei der RHEINPFALZ und die Leser können ihre Fragen beisteuern. Am Freitag, 26. Februar, ist Christian Baldauf (CDU) an der Reihe.Der 54-jährige Frankenthaler Baldauf ist seit 2001 Landtagsabgeordneter, seit 2018 wieder Fraktionsvorsitzender. Zuvor war er es von 2006 bis 2011.

Die Wahlkampfthemen Baldaufs Wahlkampfpositionen in Auszügen: Im Hinblick auf die Bildung fordert er maximal 20 Schüler in den Klassen, 1000 zusätzliche, feste Lehrerstellen für alle Schularten, eine Stunde mehr Deutsch in jeder Grundschule und für jedes Kind im Kindergartenalter einen Deutschtest mit verbindlicher Förderung bei Bedarf. Er setzt sich ein für den Erhalt kleiner Kitas und Schulen durch einen Bonus beim Personalschlüssel. Im Gesundheitsbereich will er 200 neue Studienplätze für Medizin, 25 Prozent mehr Pflegepersonal, medizinische Versorgungszentren, mobile Arztpraxen, 100 Millionen Euro pro Jahr mehr bei der Förderung kleinerer Krankenhäuser. Im Bereich der Sicherheit fordert er, 1000 neue Polizistinnen und Polizisten einzustellen. Zudem ist ihm eine Rente für ehrenamtliche Feuerwehrleute wichtig.

Die Fragerunde

Die Fragerunde mit den Beiträgen der Leser wird am 26. Februar ab circa 11.30 Uhr auf der Facebook-Seite der RHEINPFALZ starten. Währenddessen haben die Online-Nutzer die Möglichkeit, live zu kommentieren. Ein Auszug von Baldaufs Antworten erscheint auch in der gedruckten Ausgabe der RHEINPFALZ.

