(AKTUALISIERT 10.18 Uhr) Nach einem schweren Lkw-Unfall ist die A 6 bei Homburg voll gesperrt. Am Freitagmorgen, 12. Februar, sind dort in Fahrtrichtung Saarbrücken in Höhe der Ausfahrt Homburg zwei Lastwagen zusammengeprallt. Beim einen wurde das Führerhaus völlig zerstört, als es in den Sattelauflieger eines vor ihm fahrenden Lastwagens prallte. Aktuell ist der Rettungsdienst des DRK mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort, der Fahrer ist schwer verletzt und wird behandelt. Die Feuerwehr musste keine aufwendige Rettung einleiten, denn der Fahrer war nicht eingeklemmt. Trotzdem muss die Feuerwehr rund 1200 Liter ausgelaufenen Dieselöls beseitigen, von denen Teile schon ins Erdreich eingedrungen sind. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten können nach Auskunft der Polizei noch Stunden dauern. Beide Laster müssen geborgen werden. Aktuell ist die Autobahn 6 zwischen Waldmohr und Homburg voll gesperrt. Der Verkehr wird in Waldmohr von der A 6 abgeleitet. Die Fahrzeuge stauen sich aber schon ab Bruchmühlbach-Miesau. Ein Stau wird auch auf der Umleitungsstrecke zwischen Waldmohr und Homburg-Bruchhof gemeldet. Lastwagen wird empfohlen eine Ausweichroute ab dem Kreuz Landstuhl- West zu wählen.