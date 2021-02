Die Diözese Speyer hat angekündigt, die Familienbildungsstätte in Pirmasens zum Jahresende zu schließen. Eine endgültige Entscheidung darüber soll im April fallen. Nachdem die Pläne in der RHEINPFALZ veröffentlicht wurden, haben sich viele Kritiker zu Wort gemeldet. Nicht nur die betroffenen Kommunalpolitiker hinterfragen die Beweggründe des Bistums, sondern auch der Pirmasenser Dekan. Etliche Bürger haben sich in Leserbriefen an die RHEINPFALZ gewandt. Der Heltersberger Lehrer Marc Sadowski hat nun eine Online-Petition gestartet, um den Protest gegen das Bistum sichtbar zu machen.

Die Südwestpfalz wäre von den Sparplänen besonders betroffen. Neben der Familienbildungsstätte soll auch beim Wallfahrtsort Maria Rosenberg und bei der Bildungsstätte Heilsbach gespart werden.

Kommentar: Das darf sich das Bistum im „Jahr der Familie“ nicht leisten