Corona-Mutation in Rheinland-Pfalz nachgewiesen

Erstmals wurden in Rheinland-Pfalz sieben Corona-Fälle der neuen Mutation nachgewiesen.

Mutationsgebiete: Einreisesperre ab Samstag

Für Länder, in denen die Mutation des Coronavirus besonders verbreitet ist, gilt ab Samstag in Deutschland eine weitreichende Einreisesperre.

Franzosen gegen B10-Ausbau

Die Gegner des B10-Ausbaus zwischen Landau und Pirmasens wollen das Projekt stoppen. Jetzt bekommen sie Unterstützung aus Frankreich.

Hochwassergefahr am Wochenende

In der Pfalz bereiten sich die Gemeinden auf das angekündigte Hochwasser am Wochenende vor. Der Stadtpark auf der Parkinsel in Ludwigshafen wird deshalb gesperrt. Auch andere Gemeinden in Rhein-Nähe rüsten sich für Pegelstände, die mehr als acht Meter erreichen können.

Frankenthal hält an Ausgangssperre fest

In der Stadt Frankenthal gilt seit Anfang Dezember eine nächtliche Ausgangssperre. Lange schien diese Maßnahme zu fruchten. Jetzt kämpft die Stadt mit den pfalzweit höchsten Infektionszahlen.

Roger Lutz verlässt den 1. FC Kaiserslautern

Ex-Fußballprofi Roger Lutz hört nach zehn Jahren als Teammanager des 1. FC Kaiserslautern auf.

Ein Notruf – und kein Krankenwagen

Im Vorweihnachtsstress verständigt eine Frau den Notruf für einen Bekannten – doch am Telefon heißt es, wegen Corona sei kein Rettungswagen verfügbar. Am Ende ging dann doch alles gut aus.

Schuhfabrik Peter Kaiser kämpft ums Überleben

Die Peter Kaiser GmbH steht am Abgrund. Rund 170 Beschäftigte der dienstältesten deutschen Schuhfabrik erhalten die Kündigung. Noch hoffen sie auf einen Investor.

Ärzte und Pflegekräfte in Kliniken: Erschöpft und traumatisiert

Die Covid-19-Pandemie bringt viele Ärzte und Pflegekräfte an den Rand ihrer Kräfte. Doch wer hilft diesen Helfern?