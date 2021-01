Wegen Hochwassergefahr werden am Wochenende die Promenade am Rhein sowie der Stadtpark auf der Parkinsel für Spaziergänger gesperrt. Ebenfalls gesperrt werden in Rheingönheim der Geh- und Radweg vom Rehbachübergang bis zum „Weißen Häusel“. Der Hochwassermeldedienst des Landes geht in seiner Vorhersage von einem Höchststand von etwa 7,70 Meter am Sonntag aus. Wenn der Rheinpegel in Ludwigshafen die Marke von 7,20 Meter überschreitet, leitet die Stadtverwaltung entsprechende Hochwasserschutzmaßnahmen ein. Mitarbeiter der Stadt haben deshalb am Freitag damit begonnen, mobile Hochwasserschutzwände entlang des Rheinufers im Bereich der Konrad-Adenauer-Brücke sowie am Rheinufer Süd zu errichten, weil mit Überflutungen zu rechnen ist. Andauernde Schnee- und Niederschläge sowie Schmelzwasserzuflüsse lassen den Pegel des Rheins in den nächsten Tagen stark ansteigen. Die Sperrung des Stadtparks auf der Parkinsel sowie die Hannelore-Kohl-Promenade soll voraussichtlich ab Samstag gelten. Dort weisen dann Schilder darauf hin, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt.