Pirmasens bangt: Die Peter Kaiser GmbH steht am Abgrund. Rund 170 Beschäftigte der dienstältesten deutschen Schuhfabrik erhalten die Kündigung. Noch hoffen sie auf einen Investor.

Ab Mittwoch wurden Kündigungen an die Beschäftigten übermittelt. „Bis zum Monatsende“ – so bestätigte dies ein Sprecher des Generalbevollmächtigten von der Stuttgarter Kanzlei Grub Brugger, die die Geschäftsführung der Peter Kaiser Schuhfabrik GmbH im laufenden Insolvenzverfahren in Eigenregie unterstützt. Spätestens Ende April werden die zuletzt 168 Beschäftigten am Stammsitz in Pirmasens ihren Arbeitsplatz verlieren, sofern sich keine Lösung für eine Fortführung des Unternehmens ergeben sollte. Die Geschäftsleitung will nicht vom Aus sprechen: Noch sei der Investorenprozess nicht abgeschlossen, lautet ihre Botschaft. Doch viel Zeit, um eine Zerschlagung oder Stilllegung zu vermeiden, bleibt nicht mehr. Denn für 24. Februar ist die Gläubigerversammlung terminiert.

Im September hatte die 1838 gegründete Schuhfabrik ein Schutzschirmverfahren in Eigenregie beantragt und die Suche nach einem Investor beschleunigt. Dass ein Partner ins Boot geholt werden könne, hatte Geschäftsführer Stefan Frank bereits im Frühjahr angekündigt. Denn der erste coronabedingte Shutdown hatte das Unternehmen in seinen Restrukturierungsbemühungen deutlich zurückgeworfen.

Ein schwieriger Markt

Seit Jahren bemühen sich regelmäßig wechselnde Geschäftsführungen darum, den Hersteller eleganter Damenschuhe wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Denn für das höherpreisige Nischenprodukt wurde es zusehends schwerer, sich zu behaupten. Der Strukturwandel in der Handelslandschaft infolge der zunehmenden Internetkonkurrenz stellt das Traditionsunternehmen schon länger vor große Herausforderungen. Der Facheinzelhandel ist Hauptkunde: Über 600 Fachhändler in Europa, darunter die Hälfte in Deutschland, hat Peter Kaiser beliefert. Sie stehen nun infolge der Pandemie noch stärker unter Druck. Das Sterben des Schuheinzelhandels dürfte sich nach Einschätzung von Carl-August Seibel aus Hauenstein, Vorsitzender des Bundesverbandes der deutschen Schuh- und Lederwarenindustrie und selbst Schuhproduzent, dadurch weiter beschleunigen, was nicht ohne Folgen für die Hersteller bleibt. Hinzu kommt die modische Herausforderung für klassische Straßenschuhe durch den Sneaker-Trend.

Peter Kaiser hielt an seiner Produktion in Pirmasens fest, verlagerte jedoch immer mehr Kapazität in seine portugiesische Produktion, wo zuletzt 440 Menschen arbeiteten. In Pirmasens verblieben noch etwa 200 Mitarbeiter. Genauso viele hatten dort allein zwischen 2012 und 2019 ihren Arbeitsplatz verloren.

Sichtbarer Erfolg bleibt aus

Doch die Bemühungen, das Unternehmen zukunftsfest zu machen, trugen kaum Früchte: Der Umsatz schwankte in den vergangenen zehn Jahren zwischen 46 und über 60 Millionen Euro. Ab 2016 wurden Verluste eingefahren, in manchem Jahr in Millionenhöhe.

Seit 2018 sind mit Stefan Frank und Manfred Klumpp erfahrene Schuhfachleute in der Geschäftsführung. Strukturen und Kollektionen wurden überarbeitet. Mit ersten Lichtblicken, wie Frank im Mai 2020 feststellte: Das Ergebnis habe sich verbessert und für 2020 planten sie mit positiven Zahlen. Doch dann kam der Shutdown, dessen Folgen die zweite Schließung im Herbst noch verschärfte.

Noch wird laut Unternehmen mit Interessenten gesprochen. Doch die Hoffnung in der Belegschaft schwindet; der Betriebsrat rechnet derzeit damit, dass am 1. Mai Schluss sein wird. Wie es in Portugal weitergeht, ist offen. Gleiches gilt für die Peter Kaiser Retail GmbH mit zuletzt 43 Beschäftigten. Für die Verkaufsgesellschaft, zu der das Online-Geschäft und die zwölf Läden gehören, wurde vorige Woche die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt.