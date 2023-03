Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die hohe Sieben-Tages-Inzidenz und ein Krankenhaus an der Kapazitätsgrenze – damit begründet die Stadt, dass die im Grunde seit Anfang Dezember für Frankenthal gültige Allgemeinverfügung bis zum 14. Februar verlängert wird. Unverändert in Kraft bleiben damit die nächtliche Ausgangssperre und die Maskenpflicht in der Innenstadt.

Dass es weitere zwei Wochen bei verschärften Regeln bleibt, mit denen die Stadt – ergänzend zur Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes – das lokale