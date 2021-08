Im Vorweihnachtsstress verständigt eine Frau den Notruf für einen Bekannten – doch am Telefon heißt es, wegen Corona sei kein Rettungswagen verfügbar. Wie ein Kommunikationsproblem zu einem Schreckensszenario führte und am Ende doch alles gut ausging.

Es ist Montag, 21. Dezember, früher Abend. Maria S. (Name von der Redaktion geändert) ist im Weihnachtsstress und gerade am Einkaufen, als sie einen Anruf erhält von einer älteren Bekannten, der die 46-Jährige in der Corona-Pandemie bei Alltagsaufgaben hilft. Die 82-Jährige ist völlig aufgelöst, ihr Mann liege am Boden, blute überall, und sie wisse nicht, was zu tun sei. Sofort verspricht Maria S. vorbeizukommen und wählt den Notruf. Der Mitarbeiter in der Leitstelle sagt nach einem kurzen Gespräch, dass er gerne jemanden vor Ort sprechen möchte, um die Situation einschätzen zu können. Laut Maria S. hat der Mitarbeiter rüde reagiert, „es könne nicht sein“, dass der Mann „überall blute“, sie solle sich später melden.

„Er wollte einfach nicht glauben“

Vor Ort wählt Maria S. wieder 112, landet abermals in der Leitstelle. Der Disponent dort möchte mit der aufgelösten 82-Jährigen sprechen. Maria S. versteht das nicht: „Die Frau hat doch geweint, es sah schlimm aus, und der Mitarbeiter wollte einfach nicht glauben, dass der Mann überall blutet.“ Sie bittet um Hilfe, damit ein Rettungswagen geschickt wird, zu hören kriegt sie: „Sie sind nicht die einzige, die hier anruft, viele Menschen sind krank. Wir sind überfordert, haben zu wenig Personal, es ist doch Corona-Zeit.“ Bei Maria S. schrillen alle Alarmglocken: „Das kann doch nicht sein, dass ich keine Hilfe erhalte! So etwas Schlimmes ist mir noch nie passiert.“

Nach diesem Anruf wählt sie laut eigener Aussage die Nummer der Polizei, die dann den Rettungswagen geschickt habe. „So frech“ sei der Mitarbeiter bei der Notrufstelle gewesen, erzählt Maria S., die noch immer erschüttert ist, dass ihrer Schilderung kein Glauben geschenkt und keine Hilfe geschickt wurde.

Gravierendes Kommunikationsproblem

Soweit stellt sich die Geschichte aus Sicht von Maria S. dar. Nachforschungen beim Polizeipräsidium Rheinpfalz und der Rettungsleitstelle Vorderpfalz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zeichnen ein etwas anderes Bild der Lage. Die Anrufe vom 21. Dezember zwischen 17.30 und 18.30 Uhr seien zum Teil über den Polizei-Notruf und die Leitstelle der Polizei Ludwigshafen an die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen weitergeleitet worden. Die Geschäftsführerin des DRK Vorderpfalz, Anna Meinhardt, hat in den Protokollen nachgeforscht und auch mit dem Disponenten, den Maria S. an diesem Abend am Telefon hatte, gesprochen. Sie glaubt vielmehr, dass es sich in diesem Fall um ein seltenes, aber gravierendes Kommunikationsproblem zwischen Anruferin und Disponent handelte. „Was ich mir vorstellen kann“, sagt Meinhardt, „ist, dass der Disponent darauf hingewiesen hatte, dass derzeit viele Rettungswagen im Einsatz seien und es daher etwas länger dauere“. Niemals hätte die Aussage getroffen werden dürfen, dass kein Rettungswagen geschickt werden würde.

Meinhardt verteidigt das Vorgehen des Disponenten. Er habe richtig reagiert und gehandelt, sich die Telefonnummer der Angehörigen des Verunfallten geben lassen und auch mit ihr telefoniert. Daraufhin habe er veranlasst, dass ein Rettungsmittel kommt. So sei es im Protokoll angegeben, sagt Meinhardt. Dass es im Dezember länger gedauert habe wegen Corona, das sei tatsächlich so. Aufgrund der Engpässe in den Krankenhäusern, teilweise gibt es dort sogar Aufnahmestopps, könnten die Rettungswagen nicht immer das nächstgelegene Krankenhaus anfahren. Dadurch verlängerten sich die Wege.

„Wir sind für jeden da“

Meinhardt betont aber: „Kein Patient muss Angst haben, auch wenn er Corona hat, dass keiner kommt. Unsere Mitarbeiter sind entsprechend geschützt und geschult. Wir versorgen jeden und sind für jeden da.“ Trotz der Verfügbarkeitsprobleme für die Mitarbeiter im Rettungsdienst und in der Leitstelle, erhalte sie auch viel Lob für ihre Arbeit. Meinhardt ist stolz, wie „schwere und schwierige Fälle trotz der Corona-Situation gut gemeistert“ würden: „Jeder tut hier sein Bestes.“

Auch in diesem Notfall sei alles mit rechten Dingen zugegangen. Die Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle seien geschult, bei einem zweiten Anruf, wenn sich der Zustand des Patienten verschlechtert habe, den Einsatz zu priorisieren. Der Rettungswagen, der an der BG Klinik stationiert ist, kam daraufhin sogar mit Signal, um den 86-Jährigen zu versorgen. Glücklicherweise stellte sich dann vor Ort heraus, dass der Patient, der unglücklich gestürzt war und sich am Kopf sowie anderen Körperstellen verletzt hatte, vor Ort versorgt werden konnte.

Auf die Formulierungen achten

Meinhardt bedauert, dass es in diesem Fall zu einer solchen Fehlkommunikation kam: „Die eigentliche Aussage war: Es kommt jemand, aber es dauert.“ Für den Disponenten, der nicht vor Ort sei, sei es immer schwer, die Situation abzuschätzen. Aber der Eindruck, abgewimmelt zu werden, dürfe nicht entstehen.

Mit dem Disponenten habe Meinhardt gesprochen und erörtert, dass es in dem Fall nicht gut gelaufen sei und die eigentliche Nachricht, dass Hilfe unterwegs sei, falsch angekommen sei. Er werde in Zukunft noch mehr auf die Formulierungen achten, damit ein solcher Vorfall nicht wieder passiert. Einen Tipp hat die DRK-Geschäftsführerin noch: „Es sollte immer derjenige den Rettungsdienst verständigen, der vor Ort ist und auch mit dem Disponenten sprechen. Nur so erhält dieser durch gezielte Rückfragen konkretere Infos.“