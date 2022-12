Die 30 meistgelesenen Themen des Jahres 2022 – Heute Teil 2: Platz 11 bis 20

11. Tierquälerei

Im Ludwigshafener Ebertpark gibt es seit Dezember keine Tiere mehr. Der Grund sorgt für Gesprächsstoff: Die Tiere in den dort bisher befindlichen Gehegen sind immer wieder gequält worden. Besonders übel hat ein ungebetener Besucher den Ponys mitgespielt:

Tiere gequält, Ponys missbraucht: Gehege im Ebertpark werden abgebaut

12. Befreiungsbewegung

Der Push-up-Busen ist out. Menschen mit Brüsten lassen den BH in der Schublade liegen und zeigen sich in der Öffentlichkeit ohne. Es geht dabei um mehr als einen Modetrend. Die Germersheimer Redaktion lässt sich erklären, ob die emanzipatorische Bewegung auch schon in der Pfalz Einzug hält:

Die neue Freiheit ohne BH

13. Bahnsperrung

Bahn-Nachrichten werden viel gelesen, besonders die News unseres Bahn-Spezialisten Eckhard Buddruss. Als er sich im Juli einer bevorstehenden langwierigen Bauphase an der Pfälzer Bahn-Hauptachse zwischen Neustadt und Kaiserslautern und deren Auswirkungen widmet, sorgt das – bezogen auf das Thema – für einen Zugriffsrekord.

Pfälzer Ost-West-Hauptbahn lange gesperrt

14. Formationsflug

Die Amerikaner mit ihrer Air Base in Ramstein, einem der größten US-Luftwaffenstützpunkte der Welt außerhalb der USA, sind natürlich immer wieder Thema – nicht immer positiv. Dieses Mal konnte eine RHEINPFALZ-Redakteurin im Mai direkt dabei sein, als die US Air Force für eine Übung gleich neun Transportmaschinen in Formation fliegen ließ und dabei Fallschirmspringer absetzte:

Seltenes Manöver der US-Luftwaffe über Ramstein

15. BASF

Das Auf und Ab der Gasversorgung, das sich seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs eingestellt hat, wirkt nicht nur auf die Energiepreise, sondern auch auf den größten Arbeitgeber der Pfalz. Die BASF in Ludwigshafen braucht für ihre Produktion nämlich eine Menge Gas. Mit den Gefahren und Chancen des Energiemarkts im Aufruhr für den Chemieriesen am Rhein beschäftigen wir uns bald nach Ausbruch des Krieges im März:

Gefahr für das BASF-Stammwerk in Ludwigshafen

16. Traumjob

Fast wäre John Malanga aus Mannheim Profifußballer geworden. Der gebürtige Speyerer trainierte als Jugendlicher im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern, stand danach schon in der U19 von Schalke. Mit 25 langte es plötzlich nur noch für die Verbandsliga Baden-Württemberg. Eine Verletzung hatte ihn ausgebremst. Wie Malanga dann als Trainer zum FCK ins NLZ zurückkehrte, erzählen wir im März:

Erst ganz oben, dann ganz unten und nun beim FCK

17. Sheriff

In Neustadt nannten sie ihn den „Stadtsheriff“. Jürgen Brenner war ein Mitarbeiter des Ordnungsamts und oft auf den Straßen der Stadt unterwegs. Einen bewegten Lebenslauf hatte er hinter sich, als er in die Dienste der Stadt trat. Im Juni stirbt Brenner, unsere Berichterstattung erinnert an ihn:

„Stadtsheriff“ Jürgen Brenner gestorben

18. Nosferatu

Sie ist größer als die bisher heimischen Spinnen, giftig, stark behaart. Und sie hat einen eindrücklichen Namen: die Nosferatu-Spinne. Das Tier macht sich im Gefolge des Klimawandels in der Pfalz breit. Wir geben Tipps, wie man sich den unheimlichen Krabbler vom Hals hält:

So kann man einem Befall mit Spinnen vorbeugen

19. Waldbrandgefahr

Es it wieder ein sehr trockener Sommer in der Pfalz. Daran wird man sich gewöhnen müssen. Nicht gewöhnen kann sich der Kaiserslauterer Förster an Leute, die durch die knochentrockene Natur dann auch noch mit Fackeln laufen. Den Bericht des Forstmannes nehmen wir im Juli zum Anlass, darüber aufzuklären, was jeder einzelne tun kann, um Waldbrände zu verhindern:

Mit Fackeln durch den Pfälzerwald: Förster fassungslos

20. Gewalt

In Speyer meldet unsere Lokalredaktion am 8. November eine Schlägerei am Bahnhof. Eine Gruppe sei auf eine andere zugestürmt und hätte auf diese eingeschlagen. Warum es diese Meldung unter unsere Meistgeklickten schafft? Weil die Stürmenden Fan-Klamotten des Karlsruher SC anhaben, die Angegriffenen solche des 1. FC Kaiserslautern.

Karlsruher „Ultras“ verprügeln FCK-Fans

