Zu einer Körperverletzung durch Fußballfans ist es am Dienstag, 15.37 Uhr, am Speyerer Bahnhof gekommen. Ultra-Fans des Karlsruher SC, die in einer Gruppe von rund 100 Personen in einem Regelzug zur abendlichen Zweitliga-Begegnung ihres Vereins beim 1. FC Kaiserslautern gefahren seien, stürmten laut Polizei beim Halt in Speyer aus dem Zug auf eine Gruppe von circa zehn wartenden FCK-Anhängern zu. Es habe Schläge gegeben, und ein FCK-Fan habe Hämatome im Gesicht davongetragen. Er habe nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Die Karlsruher seien vermummt gewesen und nach der Tat unerkannt mit dem Zug zum Umstieg in Schifferstadt weitergefahren. „Die Kaiserslauterer Fans sind nicht in den Zug eingestiegen“, so ein Polizeisprecher auf Anfrage.