Die 30 meistgelesenen Themen des Jahres 2022 – Heute Teil 1: Platz 21 bis 30

Feuer

An einem schönen Abend Anfang Mai sollte groß Eröffnung gefeiert werden: Im „Palmengarten“ in Neustadt, einer Location, die zum Komplex einer ehemaligen, in Konversion befindlichen Papierfabrik in Neustadt gehört. Doch beim zweiten Lied der „Gitarrenhelden“ musste der Laden evakuiert werden. In einem anderen Gebäudeteil war Feuer ausgebrochen. Es wurde ein Großbrand daraus – verletzt wurde niemand, doch der Schaden ging in die Millionen. Das Feuer war tagelang Stadtgespräch.

Schock zum Neustart: Großbrand in ehemaliger Papierfabrik

Unfall

Beim Maimarkt-Turnier im Springreiten Anfang Mai kommt es zu einem dramatischen Vorfall: Pferd „Maserati“ stürzt, verletzt sich schwer – und muss von seinem Leiden erlöst werden werden.

Maimarkt: Pferd stürzt und muss eingeschläfert werden

Wintereinbruch

Damit hatte man nicht mehr gerechnet: In der Pfalz begann es im April nochmal zu schneien. Stellenweise war der Schneefall so heftig, dass auf den Straßen Chaos ausbrach. Besonders schlimm hatte es die Westpfalz und dort die A6 erwischt. Für manch einen, der dort im stehenden Auto saß, dauerte es stundenlang, bis es weiterging.

230 Polizeieinsätze, gesperrte Autobahnen

Schorlepreis

Es ist jedes Jahr wieder eine Frage, die die Gemüter erhitzt: Wie teuer wird die Wurstmarkt-Schorle? Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause stellte man sie sich in Bad Dürkheim und Umgebung wieder in diesem Jahr. Angesichts neuer Krisen stellte sich allerdings eigentlich nicht die Frage, ob, sondern nur, um wieviel der Preis steigen würde. Es wurde ein kräftiger Schluck aus der Pulle – doch aus guten Gründen.

Wurstmarkt: So viel kostet die Schorle

Kriminalität

Geht es im Betrugs-Maschen per Telefon, kennt die Phantasie der Gangster kaum Grenzen. Unsere Infos und Tipps zum Thema werden immer gerne gelesen – so wie dieser Artikel, der sich mit der „Europol“-Masche befasst und besonders weite Verbreitung fand. Die grundlegenden Tipps zum Umgang mit verdächtigen Telefonanrufen gelten natürlich immer!

Betrügerische Anrufe unter dem Namen von Europol oder Interpol

Abgang

Es war keine Personalie des 1. FC Kaiserslautern wie jede andere, sondern die, die nach dem fliegenden Trainerwechsel im Mai die meiste Aufmerksamkeit auf sich zog. Stammtorwart Matheo Raab, der großen Anteil am Aufstieg der Pfälzer in die Zweite Liga gehabt hatte, ging im Sommer zum HSV.

Matheo Raab verlässt den FCK

Blech

Unter dem Serientitel „Alte Liebe rostet nicht“ stellen wir Autobesitzer und ihre besonderen Oldtimer vor. Besonders beliebt war im zu Ende gehenden Jahr dieser Bericht über einen Ludwigshafener, der ein rotes „71er BMW 1602er Cabrio und einen „Ur-Quattro“ von 1982 sein eigen nennt.

Zwei Oldtimer für ein Motorrad

Ahrtal

134 Menschen kamen ums Leben, als in der Nacht vom 14. Auf den 15. Juli 2021 die Ahr im Norden von Rheinland-Pfalz nach tagelangen Regenfällen zu einem reißenden Fluß wurde und das Ahrtal großflächig verwüstete. Weit mehr als ein Jahr später ist die politische Aufarbeitung der Katastrophe noch immer im Gange. Im Oktober diesen Jahres musste Roger Lewentz, in der Flutnacht Innenminister von Rheinland-Pfalz, sein Amt aufgeben, nachdem klar wurde, dass in seinem Haus bei der Aufarbeitung der Flut geschlampt wurde. Unter den Dokumenten, die viel zu spät auftauchten, waren auch Videos aus der Flutnacht.

Das sind die Polizeihubschrauber-Videos von der Ahrtal-Flut

Explosion

An einem Abend im späten August fliegt in der Speyerer Innenstadt ein Haus in die Luft. Drei Menschen werden schwer, eine weitere Person leicht verletzt. Das erschütternde Ereignis hat juristische Nachspiele – und es zeigt sich, dass eine Aufklärung, eine Antwort auf die Frage, was eigentlich explodiert ist, gar nicht so einfach ist.

Explosion in der Innenstadt: Was Zeugen berichten

Tierquälerei

Der Skandal zieht sich schon seit November 2021: In einer Pferdemetzgerei in Kaiserslautern sollen Tiere beim Schlachten schwer gelitten haben. „Unsachgemäß“ und „grausam“ sollen einige Schlachtungen abgelaufen sein. Der Betrieb stellt im April das eigene Schlachten ein; gegen drei Mitarbeiter wird Anklage erhoben.

Tierquälerei-Vorwürfe: Drei Schlachthof-Mitarbeiter müssen vor Gericht