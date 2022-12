Die 30 meistgelesenen Themen des Jahres 2022 – Heute Teil 1: Platz 1 bis 10

1. Überschall

Danach hätte in den 80-er Jahren in der Pfalz kein Hahn gekräht. Er wäre gegen den Lärm aber auch nicht angekommen. Zwei Eurofighter erzeugen im März im Bereich der Südpfalz Überschall-Knallgeräusche. Ein sehr lauter, heutzutage zum Glück relativ seltener Krach, der entsprechend im Netz wiederhallt:

Zwei Eurofighter auf Abfangmission

2. Corona-Politik

In einer Hinsicht können wir uns wohl sicher auf 2023 freuen: Es wird vielleicht das erste nach drei Jahren, in dem das Corona-Virus selbst kein dominierendes Thema mehr ist. 2022 gibt es noch sehr viel zu berichten. Die vorerst letzte größere Lockerung der Regeln zum Ansteckungsschutz gibt es im Dezember:

ÖPNV-Maskenpflicht fällt

3. Glasfaser

Endlich richtiges Internet! In vielen Pfälzer Orten wird seit einigen Jahren wie wild gebaggert, Glasfaser kommt in den Boden. Leider liegt die Betonung dabei oft auf „wild“. Zerstörte Gehwege, in die Landschaft ragende Kabel oder Löcher, die einfach nicht mehr zugemacht wurden, zeugen von überforderten Baufirmen und planlosen Auftraggebern. Im Kreis Bad Dürkheim platzt einer RHEINPFALZ-Redakteurin im August der Kragen. Ihre wütende Wortmeldung zieht Kreise:

Kommentar: Nichts als Murks

4. Grundsteuer

Die Grundsteuer hat unter Immobilienbesitzenden dieses Jahr für Aufregung gesorgt und wird es wohl auch 2023 noch tun. Mit einer ganzen Reihe von Artikeln zu dem Thema informiert die RHEINPFALZ umfassend und trifft damit einen Nerv. Am interessantesten findet unser Publikum diesen hier:

Frist für Grundsteuererklärung verlängert – Was das für Eigentümer bedeutet

5. Polizistenmorde

Am frühen Morgen des 31. Januar geschieht Unfassbares auf einer Kreisstraße zwischen Ulmet und der Kreisstadt Kusel: Eine Polizeianwärterin, 24, und ein 29 Jahre alter Polizist sterben durch Schüsse. Die Tat erschüttert die Pfalz. Der Täter, ein Wilderer, und sein Gehilfe werden schnell gefasst und vor Gericht gestellt. Am 30. November fällt das Urteil:

Polizistenmörder von Kusel muss lebenslang ins Gefängnis

6. Energiepreise

Die Preise für Energieträger sind schon seit Jahrzehnten ein Thema, doch die Ukraine-Krise und der russische Überfall auf das Land im März verändert alles. Vor allem Gas verteuert sich um ein Vielfaches. Besonderes Interesse erregen schon zwei Monate vor dem Beginn des Ukraine-Krieges die Erläuterungen eines Wirtschaftsexperten, der sich gegen eine Deckelung der Preise ausspricht:

„Öl und Gas müssen teuer sein“

7. Trainerwechsel

Als die Drittliga-Saison 2021/22 sich im Mai dem Ende zuneigt, wird man auf dem Betzenberg nervös: Die Mannschaft, lange Zeit stabil auf Kurs Richtung Zweite Liga, hat zuletzt drei Spiele verloren. In einer Blitzaktion ersetzt die Vereinsführung den bisherigen Trainer Marco Antwerpen durch Dirk Schuster. Der Aufruhr bei Fans und im Umfeld ist groß:

FCK-Aus für Antwerpen

8. Blutmond

Ein Astronomisches Phänomen bringt Himmelsgucker dazu, am 16. Mai früh aufzustehen: Blutmond über der Pfalz! Der Erdtrabant wandert bei einer solchen Konstellation durch den Erdschatten und wird nur noch durch indirektes Licht beleuchtet, weshalb er knallrot erscheint:

Totale Mondfinsternis auch in der Pfalz zu sehen

9. Bauernglück

Sie fanden sich im Fernsehen: Bauer Max aus dem Landkreis Kusel und Anna. Anfang Dezember haben sie uns von ihren Erlebnissen in der Sendung „Bauer sucht Frau“ erzählt, die sie zusammenbrachte, inklusive entfallene Szenen:

„Bauer sucht Frau“-Traumpaar berichtet von Szenen hinter der Kamera

10. Immobiliendrama

Ein Ehepaar aus dem badischen Eggenstein-Leopoldshafen kauft sich ein schönes Haus in der Pfalz. Kurz vor dem Einzug erfahren die beiden, dass sie aus baurechtlichen Gründen nicht darin wohnen dürfen. Wir schildern im September, wie das Paar nach dem Kauf um sein Geld gerungen hat – und erzählen danach die Geschichte des Verkäufers, dem es kaum besser ergangen ist:

Böses Erwachen nach dem Hauskauf

Nur Verlierer nach Streit um Bauernhof

Der erste Teil: Hier geht's zu den Plätzen 21 bis 30.

Der zweite Teil: Hier geht's zu den Plätzen 11 bis 20.