Zu Besuch in einer Seniorentagesstätte: „Dabei wollte ich anfangs gar nicht“

Nicht mehr fit genug, um zu Hause allein klarzukommen, noch zu gut auf dem Damm, um im Pflegeheim zu leben. Für diese Zielgruppe ist die Tagespflege gedacht: in Gesellschaft sein statt allein, eine Tagesstruktur und Angebote für Körper und Geist. Zum Artikel

Ebling präsentiert Projekt „Handy-Blitzer“

„Bei der Prävention von Ablenkungsverstößen ist Rheinland-Pfalz mit der geplanten Einführung der Monocam bislang Vorreiter“, erklärt Innenminister Ebling im Hinblick auf die Innenministerkonferenz kommende Woche. Auch andere Themen, etwa der Schutz von kritischer Infrastruktur, werden dort Thema sein. Zum Artikel

Das Verlangen nach weißen Stangen: Was im Spargelbüro passiert Es gibt in der Vorderpfalz ein Büro, das ist nur vier Monate im Jahr besetzt. Morgens um 7 Uhr herrscht dort der größte Stress, denn jeder will ihn haben, frischen Pfälzer Spargel. Wer hier arbeitet, braucht ein gutes Gedächtnis und starken Kaffee. Im Spargelbüro des Pfalzmarkts gilt es, auf Zack zu sein. Zum Artikel

Im Saarland gibt’s bald kein Maggi mehr – der Pfalz droht das gleiche An und für sich ist der Saarländer ein geduldiger Zeitgenosse, der gleichmütig, gefasst und klaglos erträgt, was das Leben an Unbill für ihn bereithält. Aber alles hat seine Grenzen. Und die werden überschritten, wenn man dem Saarländer wegnimmt, was ihm lieb und teuer ist. Und dazu gehört Maggi. Zum Artikel

Meinung: Warum uns die Volksparteien CDU und SPD fehlen Als Helmut Kohl vor 50 Jahren ihr Vorsitzender wurde, baute er die CDU zur siegreichen Volkspartei aus. Davon ist nicht viel übrig, denkt RHEINPFALZ-Chefredakteur Michael Garthe. Zum Kommentar Was die Abgeordneten in Berlin noch dazuverdienen Abgeordneter des Deutschen Bundestags, das ist eigentlich ein Vollzeitjob. Dennoch verdienen vier von zehn der Spitzenpolitiker nebenbei noch hinzu. Zum Artikel

Freie Fahrt für junge Deutsche in Frankreich Junge Deutsche und Franzosen können mit einem Freundschaftspass kostenlos im Nachbarland mit der Bahn reisen. Eine Registrierung ist ab Montag möglich. Zum Artikel Ein Jahr nach Amokfahrt in Mannheim: So geht es Überlebenden und Angehörigen Zur falschen Zeit am falschen Ort: Am 12. Juni 2022 raste ein psychisch kranker Mann mit seinem Wagen auf vier Radfahrer zu. Zwei Menschen starben, ein Mann verlor ein Bein. Zum Artikel