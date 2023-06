Junge Deutsche und Franzosen können mit einem Freundschaftspass kostenlos im Nachbarland mit der Bahn reisen. Eine Registrierung ist ab Montag, 12. Juni, 10 Uhr möglich.

Für beide Länder stehen je 30.000 Pässe zur Verfügung. Vergeben werden sie an die, die sich als erste registrieren (Motto: First come, first served). Das Geburtsdatum muss zwischen dem 1. Januar 1996 und dem 1. Juli 2005 liegen. Der Freundschaftspass gilt für einen Monat im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember (zum Beispiel erster Reisetag am 3. Juli, letzter Reisetag 2. August 2023). In diesem Monat sind Fahrten an sieben frei wählbaren Tagen möglich. Einer der Tage wird für die Hinfahrt nach Frankreich gebraucht, ein weiterer für die Rückfahrt nach Deutschland.

Der deutsch-französische Freundschaftspass ist eine besondere Initiative von Deutschland und Frankreich, die zur Feier des 60. Jahrestages der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags geschaffen wurde.

Nähere Einzelheiten sind auf der Seite www.deutsch-franzoesischer-freundschaftspass.de zu finden.

Direktzüge von Mannheim nicht nur nach Paris

Von Mannheim und Karlsruhe fahren pro Tag bis zu sechs Direktzüge nach Paris, von Kaiserslautern sind es vier. Einen direkten Zug ab Mannheim und Karlsruhe gibt es auch nach Lyon, Avignon und Marseille. Erstmals fährt in diesem Sommer auch ein direkter Zug von Mannheim und Karlsruhe nach Bordeaux, allerdings nur samstags vom 8. Juli bis zum 26. August.