Waschen, schneiden, legen — seit Montag haben die Friseure im Land wieder geöffnet. Viele Salons sind auf Wochen ausgebucht. Wer einen Termin ergattert hat, muss sich auf einige Änderungen gefasst machen. Wir haben Impressionen von verschiedenen Friseuren in der Pfalz gesammelt.

Landau

An einem Spültisch lässt Ulrich Ullmayer jeden, der in den Salon will, zunächst die Hände waschen, dann abtrocknen, desinfizieren, fertig. Anschließend reicht er den Frauen und Männern – die Styling-Termine sind auf Wochen ausgebucht – einen Umhang. So lief die Öffnung der Friseure in Landau.

Haßloch

Es darf wieder geschnitten und gefärbt werden. Die unfreiwillig friseurfreie Zeit ist vorbei. Entsprechend groß ist der Andrang, aber auch der Aufwand, den die Salons jetzt betreiben müssen. So auch für das zehnköpfige Team von „Haar Treff Family&Kids“ in Haßloch am Montagmorgen.

Otterstadt

„Ich hab“ mein ganzes Leben noch nie sechs Wochen lang Däumchen gedreht“, sagt Susanne Bund. Doch genau dazu war die Otterstadterin die vergangenen Wochen verdonnert – ebenso wie alle Friseure während der Corona-Pandemie. Das ist nun vorbei, die Sorgen allerdings nicht. Eindrücke aus Otterstadt.

Waldfischbach-Burgalben

Die historische Kirchentür in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben öffnet sich. Dahinter das, worauf viele seit sechs Wochen sehnsüchtig warten. Ein Friseursalon, in dem Haare geschnitten, geglättet, gefärbt, geföhnt werden. „Ich freue mich“, ist der meist gehörte Satz an diesem Montag im Hairdom.

Donnersbergkreis

„Wir sind die nächsten drei Wochen bis auf wenige Termine ausgebucht“, sagt Friseurmeisterin Olga Riemer, die am ersten Tag in ihrem Studio in Kirchheimbolanden noch ohne ihre Kolleginnen ans Werk ging.

Rülzheim

„Sinner widder do? Endlich!“ Unter dem blauen Mundschutz des unverkennbaren Pfälzers, der den Friseursalon Gül betritt, zeichnet sich deutlich ein breites Lachen ab. Er spricht vielen Kunden aus der Seele.