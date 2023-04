Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Waschen, schneiden, legen — seit Montag haben die Friseure im Land wieder geöffnet. Viele Salons sind auf Wochen ausgebucht. Wer einen Termin ergattert hat, muss sich auf einige Änderungen gefasst machen.

An Nils führt kein Weg vorbei: Wer im Friseursalon in der Vogesenstraße 48a sein Haar-Problem loswerden will, muss als Erstes zu ihm. Der 23-jährige Sportstudent, der mit vollem Namen