Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ich hab’ mein ganzes Leben noch nie sechs Wochen lang Däumchen gedreht“, sagt Susanne Bund. Doch genau dazu war die Otterstadterin die vergangenen Wochen verdonnert – ebenso wie alle Friseure während der Corona-Pandemie. Das ist nun vorbei, die Sorgen allerdings nicht.

Seit 7.30 Uhr klingelt das Telefon an diesem Montag ununterbrochen. Normalerweise wäre der Salon montags geschlossen, doch es gibt so vieles aufzuholen. Schon in den vergangenen Wochen