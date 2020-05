„Ich bin einfach froh, dass es wieder losgeht!“ So wie Friseurmeisterin Olga Riemer, Inhaberin bei Zinckfriseure in Kirchheimbolanden, Göllheim und Alzey, ging es am Montagmorgen wohl zahlreichen Friseuren – und ebenso zahlreichen Kunden. Zumindest all jenen, die sich frühzeitig um einen Termin bemüht hatten und am ersten Öffnungstag schon auf einem Frisierstuhl Platz nehmen durften. Denn „wir sind die nächsten drei Wochen bis auf wenige Termine ausgebucht“, so die Friseurmeisterin, die am ersten Tag in ihrem Studio in Kirchheimbolanden noch ohne ihre Kolleginnen ans Werk ging. Das Schneiden mit Masken sei zwar ein wenig umständlich, aber sie hoffe, dass man sich daran gewöhne, so Olga Riemer. Auf Kosmetikangebote wie Augenbrauenzupfen oder Wimpernfärben müssen Kundinnen und Kunden bei den Zinckfriseuren ebenso wie bei allen anderen Kollegen vorerst noch verzichten. Färben allerdings dürfe man glücklicherweise wieder, so Olga Riemer. Nach dieser langen Zeit wollten viele Kundinnen ihre grauen Ansätze wieder loswerden. Wie man es dabei schaffen könne, die Gesichtsmasken nicht in Mitleidenschaft zu ziehen, das müsse sich zeigen, so Riemer.