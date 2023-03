Mandelblütenfest: Rückkehr mit neuem Konzept

Das Wetter macht es den Organisatoren 2023 nicht leicht: Doch jetzt stehen die Termine fürs Gimmeldinger Mandelblütenfest fest. Dass erstmals an zwei Wochenenden gefeiert wird, ist nicht die einzige Neuerung in diesem Jahr. Zum Artikel

Die Hoffnung stirbt nach der Kiefer

In der Vorderpfalz fällt der Wald förmlich auseinander. Kiefern sterben ab. Doch wie sieht es im Pfälzerwald aus? Oder am Donnersberg? Fünf Forstreviere. Fünf Szenarien. Viel Ungewissheit: Bleibt der Wald? Zum Artikel

Außengastronomie darf im Sommer länger bleiben

Sowohl für alle Kneipen- oder Restaurantbesucher, die abends gern länger draußen sitzen, als auch für die Gastronomen selber gibt es gute Neuigkeiten. Wirklich neu ist dies jedoch nicht. Zum Artikel

Stromausfall: Ludwigshafen im Dunkel

Der lange Stromausfall am Freitagabend hat bei der Ludwigshafener Feuerfehr für viele Einsätze gesorgt. Die Werke äußerten sich zum Grund für den Ausfall. Zum Artikel

Geiselnahme: Beschuldigter in U-Haft

Der 20 Jahre alte Mann, dem vorgeworfen wird, am Freitagnachmittag in einer Apotheke Geiseln genommen zu haben, ist in Untersuchungshaft genommen worden. Die Behörden teilten auch neue Details zum Ablauf der Geiselnahme mit. Zum Artikel

Schwerer Unfall: Fünf junge Menschen sterben

Fünf junge Menschen sind bei einem Autounfall in der Nähe von Karlsruhe ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall in Eggenstein-Leopoldshafen schwer verletzt. Zum Artikel

Kein Streik: Tarifeinigung bei der Post

Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für die 160.000 Beschäftigten des Logistikkonzerns geeinigt. Alle Beschäftigten erhalten demnach ab dem 1. April 2024 monatlich mehr Geld. Zum Artikel

Katholischer Segen für homosexuelle Paare kommt

Die Synodalversammlung zur Reform der katholischen Kirche hat am Freitag in Frankfurt/Main offizielle Segensfeiern für homosexuelle Paare beschlossen. Es soll aber noch eine Weile dauern, bis die Feiern eingeführt werden. Zum Artikel

„Chinesisches Handy nicht gleich wegwerfen“

Viel chinesische Technologie steckt im deutschen Mobilfunknetz. Die Bundesregierung sorgt sich daher um die Sicherheit dieser Infrastruktur. Mit dem IT-Experten Dennis-Kenji Kipker sprach Peter Müller über problematische Hersteller und gefährliche Abhängigkeiten. Zum Artikel

Gewalt in Stadien: Droht eine neue Eskalation?

Die öffentliche Wahrnehmung sieht so aus: Nach dem Ende der Corona-Beschränkungen nehmen Gewalt und Ausschreitungen in den Fan-Kurven der Fußballstadien zu. Stimmt das? Experten sind geteilter Meinung. Zum Artikel

Gestiegene Nachfrage bei Ludwigshafener Tafel

27 Personen hat die Ludwigshafener Tafel zu Beginn mit Essen versorgt. Heute sind es im Monat rund 2500, davon 900 Kinder. Der Trägerverein fordert mehr finanzielle Unterstützung von der Stadt. Zum Artikel