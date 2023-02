Schafsriss: Fraßbild passt zum Luchs

Die DNA-Analyse, die Aufschluss bringen soll, welches Tier ein Schaf am Wochenende in Frankenstein getötet hat, läuft noch. Aber es verdichten sich Hinweise darauf, dass diesmal kein Wolf zugeschlagen hat. Hier geht’s zum Artikel.

Diättauglich: Metzger verkaufen Fleisch von Nutrias

Erste Metzger und Restaurants bieten Nutrias als Ragout oder servieren sie als Braten. Aber die Gerichte haben ein Image-Problem. Hier geht’s zum Artikel.

Nach Bluttat von Ludwigshafen-Oggersheim: Prozessbeginn

Vorm Landgericht Frankenthal beginnt am Freitag der Prozess gegen einen 26 Jahre alten Mann, den die Staatsanwaltschaft für drei Bluttaten Mitte Oktober in Ludwigshafen-Oggersheim verantwortlich macht. Der Somalier soll aus Eifersucht zunächst zwei Handwerker mit einem Küchenmesser attackiert und tödlich verletzt haben, ehe er in einem nahegelegenen Drogeriemarkt auf einen Kunden eingestochen haben soll. Hier geht’s zum Artikel.

Kein Zuschlag für russischen Investor am Flughafen Hahn

Der Verkaufspoker um den Hunsrückflughafen geht weiter: Weitere Kaufinteressenten hatten sich beim Insolvenzverwalter gemeldet. Die Gläubigerversammlung hat den Verkauf an den russischen Investor (noch) nicht genehmigt. In Hessen und Rheinland-Pfalz reagierten die Landesregierungen unterschiedlich. Hier geht’s zum Artikel.

„Flutgeld“ aus Ahrtal-Katastrophe komplett gewaschen

Die Bundesbank hat an ihrem Standort Mainz Bargeld im Wert von rund 103 Millionen Euro getrocknet und erstattet, das durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 beschädigt wurde. Eines der dabei verwendeten Geräte wird zukünftig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Hier geht’s zum Artikel.

Die AfD – die „Propaganda-Zwerge“ von Wladimir Putin

Die AfD hält es dennoch für möglich, den von Moskau begonnenen Krieg über den Verhandlungsweg zu beenden. Unser Berlin-Korrespondent Winfried Folz hat die emotional geführte Debatte im Bundestag beobachtet. Für großen Unmut sorgte vor allem die Rede von Alexander Gauland. Hier geht’s zum Artikel.

Was es mit dem Mord in der Pirmasenser Straße auf sich hat

Die Pirmasenser Straße in Saarbrücken ist gerade einmal 85 Meter lang. Lediglich acht Häuser stehen in der Sackgasse. Und doch birgt sie ein grausames Geheimnis. Vor wenigen Jahren hat sich hier ein tödliches Verbrechen abgespielt. Der Leiter der Lokalredaktion Pirmasens, Andreas Ganter, hat die Geschichte aufgeschrieben. Hier geht’s zum Artikel.

Gegenwind für Daimler-Logistikzentrum

Nahe des Lastwagenwerks in Wörth will die Daimler Truck AG ein Logistikzentrum errichten. Trotz der nachhaltigen Konzeption kommt nun Kritik aus dem Ortsbeirat. Hier geht’s zum Artikel.

Tipp bei Erkältungskrankheiten: Ruhe und viel trinken

Am besten Vitamin C nehmen und bei ersten Erkältungsanzeichen Tabletten schlucken – mit solchen Mythen hat Hetzelstift-Chefarzt Stefan Grüne aufgeräumt. Dafür hat er verraten, was wirklich bei Husten und Schnupfen hilft. Hier geht’s zum Artikel.

Was Prinz Harry mit seinen Memoiren „Reserve“ verdient – und welchen Preis er zahlt

Unangefochtener Star der Januar-Bestsellerlisten ist allenthalben Prinz Harry. Seine „Reserve“ hat in vielen Buchhandlungen der Region den Spitzenplatz eingenommen. Und es gibt Hochrechnungen, wie sich die Medienkampagne auf sein Bankkonto – und die Beliebtheitsskala – auswirkt. Hier geht’s zum Artikel.

Landau, Morschheim, Ramstein-Miesenbach, Ludwigshafen: Umzüge, Altweiberfasnacht und Faschingspartys

Eingefleischte Narren wird es nach langer Durststrecke freuen: Endlich darf wieder zusammen Fasnacht gefeiert werden. Das Programm ist Sicherheitsvorgaben wegen im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie trotzdem abgespeckt. Hier geht’s zum Artikel.