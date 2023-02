Vorm Landgericht Frankenthal beginnt am Freitag der Prozess gegen einen 26 Jahre alten Mann, den die Staatsanwaltschaft für drei Bluttaten Mitte Oktober in Oggersheim verantwortlich macht. Der Somalier soll aus Eifersucht zunächst zwei Handwerker mit einem Küchenmesser attackiert und tödlich verletzt haben, ehe er in einem nahegelegenen Drogeriemarkt auf einen Kunden eingestochen haben soll. Der 27-Jährige überlebte schwer verletzt. Der Angreifer konnte von einem Polizeibeamten mit vier Schüssen gestoppt werden. Da er in Notwehr gehandelt habe, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt. Die Ankläger argumentieren, dass sich der Mann aus verschmähter Liebe in einer Art Blutrausch gezielt an jungen Männern habe rächen wollen. Einem seiner Opfer soll er mit dem Messer einen Unterarm abgetrennt und diesen seiner früheren Lebensgefährtin auf den Balkon geworfen haben. Für den Prozess sind bis Mitte Mai 14 Verhandlungstage angesetzt, über 170 Zeugen sollen vernommen werden.