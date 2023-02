Die Bundesbank hat an ihrem Standort Mainz den Hauptteil der „Geldwäsche“ – der Reiningung und Erstattung von beschädigtem Bageld – nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland im Jukli 2021 abgeschlossen. Das hat der Leiter des Nationalen Analysezentrums für Falschgeld und beschädigtes Bargeld, Sven Bertelmann, dem SWR gesagt. In dem Analysezentrum, das in der Mainzer Filiale der Bundesbank angesiedelt ist, war seit der Katastrophe im Juli 2021 ein eigens gebildetes Experten-Team damit beschäftigt gewesen, durch die Flut durchnässtes, verschmutztes und teilweise auch kontaminiertes Bargeld zu trocknen und zu zählen. Das Geld wurde danach den Einreichern gutgeschrieben, die Überreste vernichtet.

1,5 Millionen Münzen und 1,6 Millionen Scheine im Wert von rund 103 Millionen Euro sind im Rahmen der Aktion durch die Hände der Bargeld-Experten gegangen, berichtet der Sender. Die meisten seien aus dem Ahrtal und den Tälern der Zuflüsse gekommen, einige auch aus dem ebenfalls schwer betroffenen Großraum Hagen in Nordrhein-Westfalen. Ein Teil des Bargelds stammte nach Angaben der Bundesbank aus Bargeldbeständen überfluteter Bankfilialen, aber auch 2400 Privatleute hätten Flutgeld abgegeben und um Erstattung gebeten. Das Analysezentrum, das nasses Geld im Normalbetrieb zwischen Handtüchern trocknete, kaufte eigens vier Wäschetrockner an, die praktisch rund um die Uhr in Betrieb waren.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von YouTube Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Von der Extra-Arbeit durch die Flutkatastrophe abgesehen steht das Analysezentrum im Normalbetrieb immer zur Verfügung, um beschädigtes oder aus sonstigen Gründen nicht mehr nutzbares Bargeld zu zählen und zu erstatten. Ein Schein oder eine Münze wird dann gezählt, wenn mindestens 50 Prozent davon erkennbar noch vorhanden sind. Das Zentrum nimmt direkte Einsendungen von Privatpersonen entgegen, die meisten Geschäftsbanken übernehmen das aber auch für ihre Kunden.

In der Regel geht nach Angaben der Bundesbank pro Jahr beschädigtes Geld im Wert von rund 40 Millionen Euro durch das Analysezentrum.

Informationen der Bundesbank zum Umgang mit beschädigtem Bargeld