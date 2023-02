Eingefleischte Narren wird es nach langer Durststrecke freuen: Endlich darf wieder zusammen Fasnacht gefeiert werden. Das Programm ist Sicherheitsvorgaben wegen im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie trotzdem abgespeckt. Termin-Tipps:

Jubeltour durch die Gassen in Morschheim

Es ist zwar kein närrisches, aber doch ein rundes – und beeindruckendes Jubiläum: Zum 60. Mal wird sich am 12.2. der Fasnachtsumzug durch die Morschheimer Straßen bewegen, sicher wieder umjubelt von närrischen Heerscharen – und aller Last durch neue Sicherheitsauflagen zum Trotz.

Der Morschheimer Carneval-Club kündigt bis zu 30 Zugnummern an, die sich in der Johannsgasse aufstellen und um 14.11 Uhr auf ihren Weg machen, darunter nach Ankündigung des Vereins auch mindestens ein Dutzend Motivwagen. Der Umzug, der größte und traditionsreichste in der Nordpfalz, hat wegen Corona pausieren müssen. Nach dem Umzug wird ab 15.30 Uhr in Halle und Dorfschänke weitergefeiert.

60. Morschheimer Fasnachtsumzug: So 12.2., 14.11 Uhr, Start in der Johannsgasse

Weitere Fastnachtstermine in Auswahl (Änderungen möglich)

Bruchsal: „55. Brusler Fasnachtsumzug – sein Geist lebt weiter!“ – nach diesem Motto wird sich der Jubiläumszug laut Ankündigung am So 12.2. um 13.33 Uhr an der Seilersbahn in Bewegung setzen. Der Zug besteht aus 70 Nummern, darunter auch Guggenmusiken. Weitere Info: www.kbf-bruchsal.de

Landau: Narren mit einem Dach über dem Kopf – zur „Faschingsparty im Zirkuszelt“ auf dem Messegelände kommen am Sa 11.2., 20 Uhr, die bayerische Partyband Aischzeit sowie DJ Danny Malle und DJ Pharao. Info: www.reservix.de

Kommt nach Landau ins Zirkuszelt: DJ Danny Malle. | Foto: frei

Landau: „Schmudo –Schmutzige Ü30 Party“, Do 16.2., 20 Uhr, Gloria, Party auf zwei Floors, Fasnachts-/Party-Mix mit DJ KS und DJ Harald, ticket-hero.de

Ludwigshafen: Altweiberfasnacht mit der Pfälzer Partyband Grand Malör im Großen Saal sowie buntem Musikmix von The DJ Bus mit DJ Carmine und Mr. Propeller, Do 16.2., 20 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle, www.ludwigshafen-eberthalle.de

Mainz: Die „Weiberfastnacht“ wird in der Narrenhochburg am Do 16.2., ab 11.11 Uhr am Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz in der Innenstadt gefeiert – anschließend laut Ankündigung Bühnenprogramm mit den Mainzer Fastnachtsaktiven, Moderation: Lilli Neger und RPR1, Info: www.mainzer-carneval-verein.de (Rubrik Veranstaltungen)

Mannheim: Fasnachtsmarkt, Do 16.- Di 21.2., Innenstadt, Info: www.ep-ma.de

Pirmasens: Der Altweiberfasching mit der Partyband Aischzeit am Do 16.2., 20 Uhr, wurde kurzfristig ins Quasimodo (Pestalozzistraße 102) verlegt, bereits erworbene Tickets behalten laut Veranstalter ihre Gültigkeit. „Fasching meets Mallorca“ heißt es dann in der Messehalle am Sa 18.2., 16 Uhr – im Laufe des Tages treten Partygrößen wie Ikke Hüftgold auf. Info: www.fasching-ps.de

Ramstein-Miesenbach: Altweiberfasching, Do 16.2., 20.30 Uhr, im Congress-Center Ramstein mit den Habachtalern, mit DJ Fibo in der Bar, Männerballett (Bruchkatzen Ramstein, Miesenbacher Vielläppcher) und Guggemusik der Ramsteiner Phoenixkrechzer, Karten: www.congress-center-ramstein.de