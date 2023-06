Wenn Google in der Pfalz fotografiert

Der IT-Riese Google macht neue Fotos von deutschen Straßenzügen, um seinen Kartendienst Street View zu aktualisieren. Wer will, dass die Fassade seines Hauses im Internet unkenntlich dargestellt wird, muss Widerspruch einlegen. Fotografiert wird auch in etlichen Städten und Kreisen der Pfalz. Zum Artikel

Touristin stirbt nach Angriff bei Schloss Neuschwanstein

Nach dem Angriff eines Mannes auf zwei 21 und 22 Jahre alte Frauen am Mittwoch bei Schloss Neuschwanstein ist eine der beiden Frauen gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten. Zum Artikel

Löscharbeiten enden vorzeitig

Am Freitagmorgen wird die Feuerwehr die gelöschte Brandstelle zwischen der Husterhöhe und Rodalben an den Landesforsten übergeben, dann ist der Einsatz, der noch am Dienstag mehr als 200 Feuerwehrleuten gefordert hatte, beendet. Zum Artikel

Saatkrähen machen Bauern das Leben schwer: Abschusserlaubnis gefordert

Nicht nur Landau hat mit einem Saatkrähenproblem zu kämpfen. Bauern im Umland bezeichnen die Tiere mittlerweile als Plage, die Schäden im fünfstelligen Bereich anrichteten. Vergrämung bringe nichts mehr. Sie fordern härtere Mittel. Zum Artikel

B10-Baustelle: Mysteriöse Asphalthaufen im Grünen

Die aktuelle B10-Baustelle bei Annweiler bewegt die Gemüter. Aber nicht nur der Umleitungsverkehr sorgt für Unmut. Vor Kurzem entdeckten Anwohner riesige Asphaltaufschüttungen nahe der Queich in Sarnstall. Handelt es sich um illegale Ablagerungen des Straßenmaterials? Zum Artikel

Großauftrag für Pfalzsolar bei schwimmendem Megaprojekt

Die Pfalzsolar GmbH, ein Tochterunternehmen der Pfalzwerke mit Sitz in Ludwigshafen, trägt einen entscheidenden Teil zum Bau der größten schwimmenden Solaranlage Deutschlands bei. Die Verträge seien nun unterzeichnet, teilte das Konsortium mit. Zum Artikel

Heizungsgesetz: Opposition mokiert sich über Eiertanz der Regierung

Das Heizungsgesetz wird nun doch im Bundestag beraten und kann vor der Sommerpause verabschiedet werden. Die Opposition schäumt. Zum Artikel

An diesem Samstag: Lange Nacht der Kultur in Kaiserslautern

28 Schauplätze hat die Nacht. Hunderte von Künstlerinnen und Künstlern wirken daran mit. Vom Flashmob im Einkaufszentrum über Kurzkonzertfahrten im Lange-Nacht-Bus bis zum Musikmarathon in der Fruchthalle reichen die Formate: Bei der Langen Nacht der Kultur am Samstag, 17. Juni, in Kaiserslautern wird geklotzt und nicht gekleckert. Zum Artikel

„Brutal getötet“: Leiche von vermisstem Arzt gefunden

Ein halbes Jahr lang wurde ein Arzt vermisst. Jetzt hat die Polizei den Leichnam des Getöteten im Wald gefunden. Mantrailer-Suchhunde und ein Spaziergänger hatten die Ermittler auf die Spur gebracht. Zum Artikel

Ludwigshafener Grundschulen: Fast zehn Prozent der Erstklässler verfehlen das Klassenziel

Die zuständige Dezernentin betonte, dass die Stadt standardmäßig keine Auskünfte bekomme, weil es sich um eine Angelegenheit des Landes handele. Zum Artikel