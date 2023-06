Am Freitagmorgen wird die Feuerwehr die gelöschte Brandstelle zwischen der Husterhöhe und Rodalben an die Landesforstverwaltung übergeben, dann ist der Einsatz, der noch am Dienstag mehr als 200 Feuerwehrleuten gefordert hatte, beendet. Ursprünglich war Einsatzleiter Christoph Kästner, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Rodalben, davon ausgegangen, dass die Löscharbeiten bis zum Wochenende andauern. „Der Waldbrandlöschzug aus Germersheim hat super Arbeit geleistet“, sagte Kästner und zollte den Kameraden aus der Südpfalz großes Lob. Die konnten am Mittwochmittag, als der Kampfmittelräumdienst grünes Licht gab, mit 34 Kräften ihre Arbeit in der Fläche beginnen. „Sie haben die Fläche mit Werkzeugen aufgearbeitet und Glutnester abgelöscht“, berichtete der Einsatzleiter. Am Donnerstag waren zehn Feuerwehrkräfte aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland im Brandgebiet unterwegs und löschten dort nach, wo sie auf Glutnester stießen. „Hier wurde eine super Vorarbeit geleistet, wir mussten nur sehr wenig überarbeiten“, sagte Roland Kuntz, Wehrführer der Feuerwehr Erfweiler.