28 Schauplätze hat die Nacht. Hunderte von Künstlerinnen und Künstlern wirken daran mit. Vom Flashmob im Einkaufszentrum über Kurzkonzertfahrten im Lange-Nacht-Bus bis zum Musikmarathon in der Fruchthalle reichen die Formate: Bei der 21. Ausgabe der Langen Nacht der Kultur am Sa 17.6. in Kaiserslautern wird geklotzt und nicht gekleckert.

Inmitten der lustigen Nachtschwärmerei dürfte ihr Auftritt – um 21.30 Uhr in der Fruchthalle – für einen Moment des Innehaltens sorgen: Anna Stucky, Singer-Songwriterin mit dunkler Charakterstimme, macht feinsten, meditativ-melancholischen Folk, garniert mit Country- und Bluegrass-Elementen. Bislang hat die junge Musikerin, die in einem Vorort von Kaiserslautern aufwuchs und heute in Heidelberg lebt, erst eine EP – „Flowers“ betitelt – veröffentlicht. Doch die Songs darauf gefallen unmittelbar und lassen erwarten, dass man von Anna Stucky in Zukunft noch mehr hören wird.

Vielversprechende Newcomerin: Anna Stucky. | | Foto: Sebastian Weiß

Wie schon in früheren Jahren wird die Fruchthalle wieder zum Hotspot der Langen Nacht. Bis 2 Uhr am Sonntagmorgen währt hier das Programm. Nach Stucky stehen in der Fruchthalle zum Beispiel Sänger MPNG alias Samuel G. Mpungu und Schlagzeuger Tobias Urbanczyk auf der Bühne (22.25 Uhr), und um Mitternacht lässt es Percussion Under Construction, ein aus Musikern des Saarländischen Staatsorchesters bestehendes Schlagzeugensemble, krachen – bei einer ganz speziellen Hommage an Frank Zappa.

Comedy Burlesque im Bus

Auch jenseits der Fruchthalle ist viel zu erleben: Im Deutschordensaal der Sparkasse erzählen Schauspieler Rainer Furch und das Symphonische Blasorchester des Landkreises Kaiserslautern die ausufernde Geschichte von „Moby Dick“ in nur 30 Minuten (19., 20 und 21 Uhr). Im Biergarten des Pfalztheaters geht es um Christian Barons autobiografischen Roman „Ein Mann seiner Klasse“ (20 Uhr). Im Museum Pfalzgalerie starten Führungen durch die Sonderausstellungen „Artists for Nature“ und „Konkretkunst“. Im Wadgasserhof findet „Hampelmanns Beerdigung“ statt (20-22 Uhr). Das Union-Studio für Filmkunst zeigt Kurzfilme über „der alten Zeiten Ende“ (22-24 Uhr). Der Japanische Garten empfiehlt sich, atmosphärisch illuminiert, als Oase der Stille. Die Freimaurerloge Galilei 810 erklärt den „Zauber des Rituals“ (18, 20 und 22 Uhr). Die Handwerkskammer organisiert einen nächtlichen Kunsthandwerkermarkt (bis 23 Uhr). Irish Folk erklingt in der Stiftskirche, die im Außenbereich zum „weinseligen Klosterhof“ mutiert. Und wer zu vorgerückter Stunde, ab 22.15 Uhr, in den Lange-Nacht-Bus steigt, trifft auf Coco Clownesse, die mit Chansons und Comedy Burlesque betört.

Das alles sind nur ein paar Stichproben aus einem frappierend üppigen Programm, zu dem auch etliche Veranstaltungen für Kinder gehören. Zu diesen zählen etwa der Flashmob mit einer portugiesischen Folkloregruppe im Einkaufszentrum „K in Lautern“ (14.30 Uhr) oder das Familienkonzert „Sommerträume“ ab 16 Uhr im SWR-Studio.

Info

21. Lange Nacht der Kultur in Kaiserslautern: Sa 17.6., Familienprogramm ab 14.30 Uhr, Prime-Time 20-24 Uhr (in der Fruchthalle bis 2 Uhr), Karten: 0631 3652316, Abendkasse in der Fruchthalle ab 17.30 Uhr; mit Rheinpfalz-Card: 2 Euro Ermäßigung; Info: kaiserslautern.de