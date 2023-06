Die Pfalzsolar GmbH, ein Tochterunternehmen der Pfalzwerke mit Sitz in Ludwigshafen, trägt einen entscheidenden Teil zum Bau der größten schwimmenden Solaranlage Deutschlands bei. Die Verträge seien nun unterzeichnet, teilte das Konsortium mit.

Beim Großprojekt Cottbuser Ostsee im südöstlichen Brandenburg ist Pfalzsolar mit der Errichtung der schwimmenden Photovoltaik-Anlage befasst. Bei ihrem für die zweite Jahreshälfte 2024 geplanten Anschluss an das Stromnetz soll die Anlage 29,1 Megawatt Gesamtleistung haben (zum Vergleich: auf Einfamilienhäusern werden meist fünf bis zehn Kilowatt installiert).

Die ersten vorbereitenden Arbeiten auf dem Gelände bei Cottbus laufen, offizieller Startschuss für den Bau soll im Januar sein. Beauftragt wurde das pfälzische Unternehmen von der Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) und EP New Energies. Pfalzsolar spricht mit Blick auf den Großauftrag von einem „Meilenstein in der 20-jährigen Firmengeschichte“.

Tagebau wird mit Wasser aus der Spree geflutet

Die Umwandlung des ehemaligen Tagebaus Cottbus-Nord in einen 1900 Hektar großen künstlichen See folgt auf die im Tagebau betriebene Kohleförderung, die dort 2015 beendet worden ist. Seit 2019 flutet das Energieunternehmen Leag den einstigen Tagebau vornehmlich mit Spreewasser. Knapp die Hälfte des vorgesehenen Wasservolumens ist erreicht.

„Für mich ist das gesamte Projekt Cottbuser Ostsee das spannendste und größte Projekt der Rekultivierung einer Bergbaulandschaft in Europa“, sagt Pfalzsolar-Geschäftsführer Lars Josten. „Die Auswirkungen auf die Region sind riesig, und ich bin stolz, dass Pfalzsolar als technischer Partner für die Realisierung der Floating PV-Anlage beauftragt wurde.“

Projekte in ganz Europa in den USA

Die große schwimmende Photovoltaik-Anlage im Südosten Brandenburgs sollen dazu beitragen, die Gegend rund um den Cottbuser Ostsee zu einer Modellregion für eine nachhaltige Energieversorgung machen.

Pfalzsolar ist in Solarpark-Projekte in ganz Europa und in den USA involviert. Die GmbH mit 150 Mitarbeitern hat 2022 einen Umsatz von knapp 70 Millionen Euro erwirtschaftet.