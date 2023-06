Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der IT-Riese Google macht neue Fotos von deutschen Straßenzügen, um seinen Kartendienst Street View zu aktualisieren. Wer will, dass die Fassade seines Hauses im Internet unkenntlich dargestellt wird, muss Widerspruch einlegen. Fotografiert wird auch in etlichen Städten und Kreisen der Pfalz.

Was ist Street View?

Der Dienst Street View verknüpft Kartenmaterial mit Straßenansichten. Wer wissen will, wie es an einem der erfassten Orte irgendwo auf der Welt aussieht, kann