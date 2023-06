Bei 183 von insgesamt 1914 Erstklässlern an den Ludwigshafener Grundschulen besteht aktuell die Gefahr, dass sie am Ende des Schuljahres das Klassenziel nicht erreichen. Das hat Schuldezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) auf Anfrage der Grünen Stadtratsfraktion im Schulträgerausschuss mitgeteilt. Eine Grundschule habe sich auf die Anfrage der Stadt nicht zurückgemeldet, „wenn wir das noch miteinrechnen, dann könnten wir also bei fast 10 Prozent liegen“, so Reifenberg. Die Dezernentin betonte, dass die Stadt standardmäßig keine Auskünfte bekomme, weil es sich um eine Angelegenheit des Landes handele. Für die Beantwortung der Anfrage der Grünen habe der Bereich Schulen deshalb die Schulleitungen kontaktiert und um Auskunft gebeten. Den größten Anteil an Kindern, die die erste Klasse voraussichtlich wiederholen müssen, nämlich insgesamt 40, hat in Ludwigshafen die im Hemshof liegende Gräfenauschule. Kommenden Donnerstag wird im Jugendhilfeausschuss darüber beraten, ob an der Gräfenau-, der Goethe- und der Bliesschule sogenannte Familiengrundschulzentren eingeführt werden, die die Grundschulen zu Orten der Begegnung, Beratung und Bildung für Kinder und ihre Familien machen sollen.