Getötete Zwölfjährige: Zwei Kinder gestehen

Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren haben gestanden, die zwölfjährige Luise aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg erstochen zu haben. Zum Artikel

Pfälzerwald: Diese Wanderrouten werden verschwinden

Seit über einem Jahr steht fest: Das Wegenetz im Pfälzerwald wird verkleinert. Über die Umsetzung wurde lange gestritten. Jetzt haben Pfälzerwaldverein und Biosphärenreservat eine Lösung erarbeitet, mit der alle Beteiligten leben können. Zum Artikel

Apothekerschaft warnen vor Versorgungschaos

Bekommt man bald keine Medikamente mehr in der Apotheke? Vor diesem Szenario warnen die Deutschen Apothekerverbände. Deren Präsidentin nimmt Gesundheitsminister Lauterbach in die Pflicht – und wirft ihm vor, Fake News zu verbreiten. Zum Artikel

Kaserne in Idar-Oberstein wartet seit Jahren auf Sanierung

Die Kasernen der Bundeswehr sind in die Jahre gekommen. Regelmäßig listen die Wehrbeauftragten des Bundestages massive Schäden und Mängel an den Liegenschaften auf. Im aktuellen Bericht der Wehrbeauftragten Eva Högl wird der Bundeswehrstandort Idar-Oberstein als besonders gravierender Fall von Sanierungsstau beschrieben. Zum Artikel

Kaiserslautern bekommt von ADD kein Sonderbudget für Stadionmiete

Der Stadt Kaiserslautern wurde das FCK-Sonderbudget für die zweite Hälfte des Jahres 2023 von der Aufsichtsbehörde ADD verweigert. Liegt’s daran, dass die ADD vom bevorstehenden Aufstieg der Roten Teufel in die Erste Bundesliga überzeugt ist? Zum Artikel

Verdächtige nur Stunden nach Geldautomaten-Sprengung verhaftet

In Ludwigshafen-Rheingönheim haben mehrere Täter am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in einem Rewe-Einkaufszentrum in der Von-Kieffer-Straße gesprengt. Nur Stunden später meldete die Polizei einen Fahndungserfolg – mit einem Wermutstropfen. Zum Artikel

Biker helfen Jungen: Einen Tag die schwere Krankheit vergessen

Dass es unter Motorradfahrern eine enge Verbindung gibt, die weit über das Hobby hinausgeht, ist in Eisenberg eindrücklich unter Beweis gestellt worden. Rund 600 Biker aus ganz Deutschland fluteten den Campingplatz Ochsenbusch – nach einer Tour für einen todkranken Jungen. Zum Artikel

Mandelblütenfest: Parken soll nun Geld kosten

In diesem Jahr wird das Mandelblütenfest erstmalig an zwei Wochenenden gefeiert. Und das Parken soll erstmals Geld kosten. Auch sonst ändert sich einiges. Zum Artikel

Warum sich alle Hornbacher ein Funkgerät anschaffen sollen

Hornbach rüstet beim Katastrophenschutz in Eigenregie weiter auf. Nachdem die Klosterstadt im vergangenen Jahr eine eigene Notfallbroschüre veröffentlich hat, sollen sich nun alle Hornbacher Haushalte ein Funkgerät für den Ernstfall anschaffen. Zum Artikel

Das Fest: Die Hauptacts stehen

Alligatoah, Casper, Rea Garvey und Alvaro Soler sind die vier Topacts beim Fest in Karlsruhe. Das Organisationsteam um Martin Wacker hat den ersten Schwung an Namen für die Hauptbühne am Karlsruher Mount Klotz vom 20. bis 23. Juli rausgelassen. Zum Artikel