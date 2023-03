Alligatoah, Casper, Rea Garvey und Alvaro Soler sind die vier Topacts beim Fest in Karlsruhe. Das Organisationsteam um Martin Wacker hat den ersten Schwung an Namen für die Hauptbühne am Mount Klotz vom 20. bis 23. Juli rausgelassen.

Das Programm bringt also einige alte Bekannte an den Mount Klotz und von allem was: Rap, Latin, deutschem Songwriting, Rock, Jazz und Klassik. Ganz große Namen sucht man allerdings vergeblich. Neben den vier Headlinern gehören Tones and I, Leoniden, Michael Schulte, Querbeat, Vintage Trouble, Lari Luke, Adam Angst, Skinny Lister, Esther Graf, Erwin & Edwin und Mola dazu. Der Sturm auf die Karten dürfte wieder groß sein. Bis zu 250.000 Besucher strömen an allen Tagen zusammen in die Günther-Klotz-Anlage.

Rea Garvey, der Hauptact am Festivaldonnerstag, kommt mit seiner Platte „Hy Brasil“ und der Hitsingle „Talk to Your Body“ nach Karlsruhe. Für den Iren aus Berlin ist es der zweite Auftritt am Karlsruher Hügel. 2016 spielte er hier ein Konzert im Regen, das ihn selbst so sehr mitriss, dass er den Mitschnitt komplett veröffentlichte. Casper, der Freitag in der Günther-Klotz-Anlage einheizen soll, stand 2012 schon mal auf der Hauptbühne und zwei Jahre zuvor noch auf der Feldbühne.

Erstmals dabei sind die anderen beiden Topacts. Am Samstag ist dies Alligatoah, „seit 15 Jahren ein Meister der Zuspitzung und inhaltlichen Symbiosen sowie perfektionistischer Allrounder“, sagt Wacker. Den Rauskehrer am Sonntag macht Alvaro Soler. Seit der Sendung „Sing meinen Song“ hat er eine riesige deutsche Fangemeinde. Mit seinen drei Alben „Eterno Agosto“, „Mar de colores“ und „Magia“ sowie Hitsingles wie „Sofia“, „La Cintura“ und „Magia“ verzeichnet er insgesamt mehr als fünf Milliarden Streams und wurde weltweit mit über 150 Gold- und Platin-Awards gefeiert.

Los geht es in der Klotze schon am 12. Juli mit dem Vorfestival Das Fest am See. Bis zum 18. Juli spielen auf der Cafébühne allabendlich regionale Bands bei freiem Eintritt. Am 19. Juli ist Umbaupause für das eigentliche Fest. Vor Rea Garvey spielt am Eröffnungstag Tones and I. Die australische Singer-Songwriterin landete mit „Dance Monkey“ 2019 einen Hit. Fast fünf Milliarden Mal wurde der Song über Spotify oder Youtube aufgerufen.

Samstag startet mit regionalen Bands

Den Freitag eröffnet die Songwriterin Mola, die bereits beim Karlsruher Unifest mächtig abräumte. Es folgen die Senkrechtstarter Leoniden und ganz spät noch Lari Luke. Die in Quito geborene DJane war schon auf den ganz großen Festivals wie Lollapalooza und Parookaville zu hören.

Der Samstag beginnt wie immer schon am frühen Nachmittag mit drei regionalen Bands. Dies sind Keine Revolte um Frontfrau und Sängerin Leo, Toni Mogens und Diana Ezerex. Nach ihnen kommen dann Esther Graf und Adam Angst. Vor Alligatoah soll Querbeat auf die Pauke hauen wie schon 2019. Und zu später Stunde treten noch die Österreicher Erwin & Edwin auf.

Noch nicht alle Namen raus

Früh startet der Sonntag mit dem Klassikvormittag mit der Kammerakademie Nordbaden und dem Badischen Konservatorium. Das Nachmittagsprogramm startet wie gewohnt in Kooperation mit dem Jazzclub Karlsruhe – das Programm ist noch offen. Mit Skinny Lister kommt dann die „am härtesten arbeitende Band Großbritanniens“, so Wacker, mit ihrem Folk-Punk gefühlt direkt aus dem Pub auf die Hauptbühne. Aus den Vereinigten Staaten kommen Vintage Trouble, die sich mit ihren Stromgitarren und einer Melange aus Rock’n’Roll und lässigem Rhythm and Blues in Los Angeles nach Karlsruhe aufgemacht haben. Die Band ist schon mit Bon Jovi, AC/DC, Lenny Kravitz, The Who oder den Rolling Stones aufgetreten. Michael Schulte und Alvaro Soler komplettieren das Line Up am Sonntag.

Alle Künstler sind noch nicht veröffentlicht, wer sonst noch auf der Hauptbühne spielen wird, will das Festivalteam wieder bei einem Countdown scheibchenweise bekannt geben. Auch das Programm der Feldbühne nimmt langsam Form an und soll demnächst veröffentlicht werden, ebenso wie das der Kulturbühne.

Info

Der Ticketvorverkauf ist am Dienstag, 14. März, um 9 Uhr gestartet. Die Karten für das Hauptbühnenprogramm gibt es ausschließlich online bei Eventim sowie an allen stationären an das Eventim-System angeschlossenen Vorverkaufsstellen in Karlsruhe und Umgebung. Eine Übersicht hierzu, der Zeitplan und weitere Infos zu den Bands finden sich im Netz unter www.dasfest.de. Das neue Festivalticket für alle vier Tage kostet 66,70 Euro. Das Tagesticket kostet bei Eventim 17,20 Euro inklusive Gebühren.