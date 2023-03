In diesem Jahr wird das Mandelblütenfest erstmalig an zwei Wochenenden gefeiert. Dadurch soll auch der Verkehr etwas entzerrt werden. Außerdem gibt es zusätzliche Parkflächen und Shuttlebusse.

Wer in der Nähe des Mandelblütenfests und damit nah an Gimmeldingen parken möchte, muss in diesem Jahr in die Tasche greifen: Die Parkflächen südlich und nördlich von Gimmeldingen, auf denen je etwa 400 bis 500 Autos parken könnten, werden bewirtschaftet, wie Fabian Fuchs von der Stadtverwaltung erläutert. Die fünf Euro, die für das Parken dort fällig werden, kassieren Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma vor Ort ab.

Zusätzlich zu den Parkplätzen direkt bei Gimmeldingen könne am Parkplatz am Weinstraßenzentrum geparkt werden. Fuchs weist zudem auf die Parkplätze in der Neustadter Innenstadt hin: Hauptbahnhof, Festwiese, Friedhof, Klemmhof, Kohlplatz, Rathaus West und Böbig.

Shuttlebusse im Zehn-Minuten-Takt

Die Shuttlebusse vom Hauptbahnhof in Neustadt fahren laut Fuchs an den Wochenenden alle zehn Minuten zur Haltestelle Unterhaard. Von dort aus laufen die Besucher noch etwa einen Kilometer „durch schöne Wingerte zur Festmeile“. Vom Parkplatz Weinstraßenzentrum fahre ein Shuttlebus alle 30 Minuten zum gleichen Ziel.

Verkaufsoffener Sonntag am zweiten Festwochenende

Zum ersten Mal gibt es parallel zum Mandelblütenfest einen verkaufsoffenen Sonntag, am zweiten Festwochenende (2. April). Dann fahre der Shuttlebus vom Weinstraßenzentrum über den Hauptbahnhof Richtung Gimmeldingen. Fuchs wirbt dafür, für die Anreise die Öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen: erstens, weil man sich so die fünf Euro Parkgebühr sparen könne. Zweitens soll so das Verkehrsaufkommen reduziert werden.

Vier Bahnhöfe rund um Gimmeldingen

Die Bahn verstärke über die Festtage ihre Taktung, außerdem seien längere Züge eingeplant, die entsprechend mehr Platz für Fahrgäste haben. Fuchs weist noch einmal auf die vier Bahnhöfe im Umkreis des Fests hin. Vom Hauptbahnhof Neustadt gebe es einige schöne Fußwege, über die man zum Fest gelangen könne – unter anderem den Pfälzer Mandelpfad (etwa 30 bis 45 Minuten zu Fuß). Von Neustadt-Böbig komme man ebenfalls gut zu Fuß in den Ort. Auf dem Weg vom Bahnhof Mußbach gebe es eine Besonderheit in diesem Jahr: Etwa auf der Hälfte liege das Keschteplätzel, wo es Ausschank und einige Aussteller gebe, so dass man sich unterwegs schon einmal stärken könne. Vom Bahnhof Neustadt-Süd könne man über das Shuttle vom Weinstraßenzentrum in die Stadt gelangen.

Ausschank auch unter der Woche

Zusätzlich zu den zwei Festwochenenden werde in diesem Jahr auch unter der Woche gefeiert. Die Ausschank-Zeiten:

Am Wochenende auf der Straße: 11 bis 19 Uhr Samstags im Weingut :11 bis 1 Uhr Sonntags im Weingut: 11 bis 23 Uhr Unter der Woche (drinnen und draußen): 11 bis 19 Uhr

Unter der Woche fahre zwar kein Shuttlebus, aber man könne trotzdem mit dem Zug anreisen, ergänzt Andreas Böhringer von der Willkomm-Gemeinschaft. Die Buslinie 512 fahre der alle 30 Minuten vom Hauptbahnhof Richtung Gimmeldingen.

Mehr Infos folgen in Kürze.