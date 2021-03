Die Bewegung Fridays for Future hat für Freitag zu ihrem siebten weltweiten Klimastreik aufgerufen. In Deutschland sind nach Angaben der Organisatoren in mehr als 200 Städten coronakonforme Protestaktionen geplant. Größere Kundgebungen sollen etwa in Berlin, Köln und Hamburg stattfinden.

In der Pfalz sind unter anderem Aktionen geplant in Frankenthal (mehr Infos), Neustadt (mehr Infos), Bad Dürkheim (mehr Infos), Landau (mehr Infos), Kaiserslautern (mehr Infos) und Speyer (mehr Infos). Die geplante Aktion in Grünstadt ist abgesagt worden. Auch an den Rändern der Pfalz, etwa in Baden-Württemberg, sind Aktionen geplant. In Heidelberg ist eine Fahrraddemo geplant, zu einer Kundgebung wird in Karlsruhe aufgerufen; die Veranstalter dürfen im Ehrenhof des Schlosses eine Tribüne aufbauen.

Auch während der Corona-Pandemie sei der weltweite C02-Ausstoß weiter gestiegen, erklärte Fridays for Future. Nach wie vor werde die Klimakrise nicht ernsthaft angegangen. Die Bewegung will nach eigenen Angaben deshalb auch mit Blick auf die in Deutschland in diesem Jahr anstehenden Wahlen für mehr Klimaschutz kämpfen, etwa für die Festschreibung des 1,5-Grad-Ziels in Koalitionsverträgen. Weltweit will die insbesondere von jungen Menschen getragenen Bewegung in über 850 Städten für mehr Klimaschutzmaßnahmen werben.